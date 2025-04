Konečně gól! Koželuha těšila hlavně výhra: Na podzim bychom takový zápas nezvládli

„Bylo to obrovsky těžké utkání. Věděli jsme, že Budějovice budou bránit, což se potvrdilo. Pro nás to bylo utrápené vítězství, kdybychom tenhle zápas hráli na podzim, tak bychom to nezvládli. Jsme rádi za tři body, je to další posun dopředu, pokračujeme dál,“ řekl třiadvacetiletý fotbalista.

Jak chutná první ligový gól?

Samozřejmě skvěle. Kdybych ho dal a nevyhráli jsme, bylo by to asi horší. Ale to se naštěstí nestalo a gól je pro mě třešnička na dortu. Každý chce střílet branky, takže jsem rád, že se mi to konečně povedlo.

Z pozice krajního obránce jste vyplaval v pokutovém území. Je to něco, k čemu vás trenér Kováč nabádá?

Rotaci hráčů trénujeme a je to jedna z věcí, které po mně trenér chce. Nějaké náznaky z mé strany už byly v předchozích zápasech a jsem rád, že jsem to konečně protrhl.

Vaše forma v poslední době roste. Čemu to přičítáte?

Hlavně se daří celému týmu, což je to nejdůležitější. Jsem rád, že z toho těžím i já.

Berete to tak, že vám zlepšené výkony mohou otevřít cestu na mistrovství Evropy jedenadvacítek?

Určitě je pro mě takový malý cíl, ale není to nic, na co se upínám. Nominace je na trenérovi a já musím podávat co nejlepší výkony, abych si ji zasloužil.

Liberecký trenér Radoslav Kováč povzbuzuje své hráče.

Na podzim vás zastavilo zranění. Jak jste těžké období prožíval?

Každé zranění je nepříjemné, zvlášť když přijde na začátku v novém angažmá. Bohužel jsem se zranil ve špatnou chvíli, kdy jsem se postupně zabudovával do sestavy. Vypadl jsem ze hry na delší dobu, než se čekalo, ale teď už jsem zpátky a doufám, že budu dál pomáhat týmu.

Liberec v závěru dlouhodobé části ligy pronikl do elitní šestky. Je teď hlavním cílem se v ní udržet?

Kdybych řekl, že se nekoukáme na tabulku, tak bych lhal, ale my se soustředíme na každý zápas. Když budeme vyhrávat, tak je možnost, že v top šestce budeme.

Říkal jste, že na podzim byste zápas s Budějovicemi nezvládli. V čem je teď rozdíl?

Určitě v našich výsledcích. Celý tým šlape, jde nám to a je hrozně důležité zvládat utkání, ve kterých se nám herně tolik nedaří. To se nám proti Budějovicím povedlo a doufám, že to tak půjde i dál.