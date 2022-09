Čtrnáctileté boleslavské čekání skončilo po dvou sporných faulech

Potvrdil tím vítězství 3:1.

V dubnu 2008 bylo Stránskému čerstvých pět let...

Tenkrát Mladá Boleslav vyhrála ligové utkání na libereckém stadionu U Nisy naposledy.

Předlouhé čtrnáctileté čekání na další loupení v hájemství velkého rivala skončilo až v sobotu.

„Bylo pro mě až strašidelné, že tu Boleslav tak dlouho nevyhrála, protože obě mužstva jsou každoročně kvalitou srovnatelná. I přesto, že jsem exliberecký trenér, jsem rád, že se nám to dnes podařilo,“ řekl mladoboleslavský trenér Pavel Hoftych. „Na Slovan ale rád vzpomínám, nedám na něj dopustit. Není to o tom, že bych sem jel válčit s Libercem. Spíš to bylo o tom, že teď následuje reprezentační pauza. Když v ní máte body, vždy se vám lépe dýchá.“

14 let nevyhráli fotbalisté Mladé Boleslavi v lize na hřišti Liberce. Změnilo se to v sobotu.

Proběhlo to následovně: Domácí Slovan poslal do vedení ve 28. minutě Mick van Buren svým šestým gólem v sezoně, ale v 66. minutě srovnal z penalty boleslavský kapitán Marek Matějovský, který tentokrát přišel na hřiště z lavičky. V 86. minutě otočil stav nádhernou střelou Tomáš Ladra, vše pak pojistil zmíněnou trefou do prázdné branky Vojtěch Stránský.

„V prvním poločase to bylo od obou mužstev aktivní. My jsme měli nějaké své šance, ale Vliegen nás vychytal a dostali jsme branku z odraženého míče. Po přestávce jsme věřili, že i příchodem Máry Matějovského může ta hra ještě více vygradovat pro nás a že jsme schopni zápas otočit,“ nabídl svůj pohled Hoftych.

Šeda trefil Matouška

Zápasem pohnuly zejména dva okamžiky. Sporné momenty rozhodčí posoudili ve prospěch Mladé Boleslavi, což jí zásadně pomohlo překlopit skóre.

První klíčový okamžik: ve 48. minutě vyběhl hostující gólman Jan Šeda daleko mimo pokutové území a ostře fauloval rychlonožku Jana Matouška. Domácí lavička vyskočila a žádala červenou kartu. Výsledek? Sudí Michal Křepský vytasil jen žlutý kartonek.

„Nechci hodnotit rozhodčí. Ale za mě, když takhle brankář vyběhne deset metrů mimo vápno, já jsem tam ještě dřív, píchnu si balon a trefí mě na koleno, myslím, že to měla být červená karta,“ prohlásil Jan Matoušek.

„Rozhodčí mi řekl, že to bylo na hraně. Já to nechápu. Obhajoba sudího je, že si to Matoušek kopl do strany, že by nešel na bránu. Za mě je to podobný zákrok jako v minulém zápase červená karta pro Valentu, kterou respektuji. Tady je to úplně stejné. Šeda tam byl pozdě, Matoušek má roztrženou holeň, bolí ho koleno a musel střídat. Za mě je to zákrok, který je na červenou kdekoliv,“ zlobil se liberecký trenér Luboš Kozel.

Matějovský penaltu zvládl

Druhý klíčový okamžik: v 64. minutě liberecký gólman Olivier Vliegen po těžké malé domů špatně trefil míč pouze nad sebe a pak ve vzdušném souboji praštil do hlavy střídajícího protihráče Jiřího Skaláka. Sudí Křepský po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil penaltu, kterou s přehledem proměnil Matějovský.

„Pochválil bych Skaláka, který šel za balonem, byť to vypadalo jako zdánlivě ztracená situace. Od gólmana to bylo trochu nešikovné. Za nás jasná penalta. Nakonec Skalák byl ošetřovaný, vrátil se do hry, ale stejně jsme ho pak museli střídat, protože má lehký otřes mozku,“ popsal Hoftych.

Penalta nás nakopla, Liberec trochu znejistěl. Přišlo mi, že si za třemi body jdeme víc,“ dodal Marek Matějovský, který se exekuce pokutového kopu ujal přesto, že v pátém kole proti Pardubicím penaltu neproměnil.

Ve čtyřiceti letech se stal druhým nejstarším střelcem v historii ligy a brzy zaútočí i na rekordní zápis Pavla Zavadila, jenž skóroval ve věku 41 let a tří měsíců.

Matějovský tento věk dovrší v průběhu letošní sezony, přesně 30. března 2023.

V tuhle chvíli je ale pro Mladou Boleslav důležitější, že dokázala přerušit svou tristní sérii neúspěchů v Liberci.