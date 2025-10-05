Tahle domácí ztráta bolí nejvíc, mrzelo Kováče. Rychlý návrat marodů vyloučil

„Chtěli jsme vyhrát, bohužel se to nepovedlo. Bohemka velmi dobře bránila, byla dobře organizovaná. My jsme měli ten první přechod velmi slušný, ale v poslední třetině hřiště nám to vázlo. Byli jsme netrpěliví, nepřesní, chyběl nějaký moment překvapení,“ dodal kouč Severočechů.
Je pro vás bod po průběhu utkání ztrátou?
Určitě ano, hráli jsme doma. Ale Bohemka má taky úspěšnou šňůru a boduje. Vím, že Čermák měl ke konci ještě hlavičku, která mohla být gólová, takže jsme mohli i prohrát, ale celkově jsme měli víc ze hry.
Liberec - Bohemians 0:0, souboj dvou týmů ze středu ligové tabulky gól nenabídl
Proč se tedy nepodařilo zvítězit?
Ve vápně jsme neměli takovou kvalitu a branku se nám vstřelit nepodařilo. Pro nás je to škoda, chtěli jsme před reprezentační pauzou získat tři body, abychom v tabulce poskočili někam na čtvrté místo. Pro některé naše mladé hráče to byla první velká zkušenost se soubojovostí. Mahmič se srovnával s hrou proti Okekemu, Soliu byl zase ze strany velmi dobře pokrytý Kadlecem.
Po výhře v Hradci jste v týdnu vypadli z poháru s Artisem Brno. Byla to velká kaňka?
Vyměnili jsme spoustu hráčů, ale i tak jsme to měli zvládnout. Já těm, na které jsem ukázal, věřil. Dali jsme rychle branku, ale neměli jsme dovolit soupeři vyrovnat, pak jsme hráli proti deseti. Byl to podobný zápas jako teď s Bohemians. Musíme se naučit hrát do plných, potřebujeme to tam nějak dotlačit.
Třetí utkání v řadě dostal v ofenzivě od začátku šanci Špatenka. Dostává se už do hry?
Určitě ano. Je to výborný hráč. Je tu taky nový, byl tři měsíce zraněný, v každém zápase se lepší. Dnes měl velmi dobrou šanci, některé momenty ale mohl řešit s větším klidem.
Místo Krollise nastupuje na hrotu Mašek. Jak jste s ním spokojený?
Jsou to rozdílní hráči. Mašek dává do hry daleko víc energie, Krollis je zase velký střelec. Momentálně je pro náš fotbal Mašek platnější a Krollis musí pracovat na tom, aby se tam třeba vrátil. Ale je super, že máme vpředu dva takhle dobré hráče. A to ještě nesmím zapomenout na Letenaye, který je teď zraněný.
Je šance, že se po reprezentační pauze vrátí do hry někdo z dlouhodobých marodů jako Knapík nebo Zyba?
Není.
Po 11 kolech máte 16 bodů. Jak na to nahlížíte?
Bodů bychom chtěli mít víc. Hlavně z domácího prostředí, kde jsme se Spartou hráli velmi dobrý zápas, ale prohráli jsme. I z utkání se Slavií a Plzní jsme při troše štěstí mohli vytěžit víc. Ale tentokrát to podle mě bolí nejvíc. Mysleli jsme si, že Bohemku porazíme, ovšem přijela dobře organizovaná. Kdybychom teď měli v tabulce o dva tři body víc, bylo by to krásné. Ale žádný průšvih to není.