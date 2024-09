Těsný ofsajd, ale kde byl průkazný záběr? Liberecké závěr zápasu namíchl

Domácí trenér Radoslav Kováč s tímto rozhodnutím sudích nebyl spokojený a reagoval tak vehementně, že dostal žlutou kartu.

Zápas devátého ligového kola skončil remízou 2:2. Ani po utkání hořkost z neuznaného gólu z Kováče úplně nevyprchala.

„On udělá kalibrovanou čáru z kamery, kterou nešlo nikdy vidět,“ zlobil ho způsob vyhodnocení situace. „My to máme v telefonu, ten ofsajd nebyl, ale to už jsou teď spekulace. Je to škoda, Lety se tam dostal skvěle a krásně to uklidil. Chyběl snad milimetr, kalibrovaná čára je kalibrovaná čára, ale… Mysleli jsme si, že bude euforie, ale nakonec bylo zase velké zklamání,“ dodal smutně k letos už třetímu domácímu remízovému utkání.

O2 TV Sport @O2TVSportCZ ⚽ Radost z vedoucí branky nevydržela Lukáši Letenayovi dlouho, jeho gól byl odvolán kvůli velmi těsnému ofsajdu. ❌ #chanceliga https://t.co/emJEgt6R9K oblíbit odpovědět

Trenér Bohemians Jaroslav Veselý měl prý při zápase špatné spojení, takže žádnou z důležitých situací na tabletu pořádně neviděl. „Všichni ale říkali, že to bylo o milimetry,“ komentoval neuznanou branku Liberce v závěru. „Chápu, že domácí byli roztrpčení, ale rozhodčí to neměl úplně jednoduché, a přesto si s tím celkem poradil. Ke konci bylo utkání hodně nervózní a bylo tam dost emocí.“

Bod z Liberce Veselý bral. „Bylo to zajímavé utkání plné vzruchu. Remíza je asi zasloužená. My i Liberec to vidíme tak, že to šlo vyhrát – ale taky prohrát,“ dodal trenér Bohemians.

Liberec doma bleskově prohrával, ještě do přestávky však díky penaltě Tupty a Ichově hlavičce otočil na 2:1. Po změně stran soupeř vyrovnal.Liberecký kouč Kováč zdaleka neviděl problém jen v gólu Letenaye, který neplatil. Štvala ho hlavně druhá branka Bohemians na 2:2, kdy Preisler po centru Hybše do vápna v 71. minutě neuhlídal střídajícího Zemana.

„Sami děláme chyby. Centr, který letí tak dlouho, musíme zvládnout. Takové bránění je na ligové úrovni nedostatečné,“ kroutil hlavou. „Opět jsme ztratili doma dva body. Nejsme schopní dotáhnout zápasy do vítězného konce.“

Ambiciózní tým ze severu Čech po remíze s Bohemians klesl na jedenácté místo tabulky, což je pozice, kam rozhodně patřit nechce.

„Minimálně šest sedm bodů jsme poztráceli, dneska další dva. Zatím nejsme tak silní, mrzí mě to, je to frustrující. Štěstí přeje připraveným, ale my asi ještě připravení nejsme,“ konstatoval Kováč.