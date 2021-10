Liberec jde na Baník. Posílená psychika je na hráčích znát, tvrdí asistent

Pro trenéra Luboše Kozla i jeho asistenta Ivana Kopeckého to bude pikantní střetnutí. Před příchodem do Liberce totiž naposledy společně působili právě v Ostravě. „Samozřejmě to pro nás bude speciální zápas. Nový trenér Baníku sice vyžaduje od týmu jiný způsob hry než my, ale některé hráče známe víceméně dobře a víme, jakým způsobem se na ně připravit,“ řekl Kopecký.

Liberec - Baník od 16 hodin ONLINE

Na rozdíl od Liberce vstoupil Baník do sezony dobře. Šest z devíti zápasů dokázal vyhrát a výsledkem je čtvrté místo v tabulce. Historická bilance však hovoří pro Liberec, Baník U Nisy naposledy zvítězil v sezoně 2009/2010. „Ostravě se zatím daří, má šňůru bez porážky, vhodně doplněný tým vypadá na hřišti sebevědomě a věří si. Velmi dobře se jeví střelec Almási, ale jsou tam i jiní fotbalisté, na které si budeme muset dát pozor,“ upozorňuje Kopecký.

„My máme teď za sebou tři zápasy bez prohry, k tomu vítězství v derby v Jablonci, nechceme to nějak přeceňovat, ale posílená psychika je na našich hráčích určitě znát.“

Do hry už navíc může naskočit liberecký obránce Koscelník, který si odseděl třízápasový trest za červenou kartu.

Utkání Slovan Liberec - Baník Ostrava odstartuje na stadionu U Nisy v neděli v 16.00. Pro vstup je stále nutné prokazovat bezinfekčnost a antigenní test bude možné podstoupit u recepce stadionu od 13.30. Před stadionem bude připraven bohatý předzápasový program včetně sportovní olympiády pro děti.