Role SLO v českém fotbale roste. Posílila ji nová smlouva LFA s policií

Od jarní částí fotbalové ligy, která začne už za dva týdny, musí mít svého fanouškovského officera každý klub. Pozice SLO je nově zakotvena v řádech jako povinnost.
„S tím dále roste její význam při organizaci utkání a zároveň se potvrzuje SLO jako legitimní a respektovaný partner pro všechny zainteresované strany,“ poznamenává Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA.
„My získáváme kontaktní bod směrem k fanouškům. Dřív tu byl bezpečnostní manažer a pracovník klubu. Teď komunikujeme ve vztahu k fanouškům s ním, abychom předcházeli konfliktům, upozorňujeme na rizika. Nebo když fanoušci chtějí před zápasem pořádat pochod atd, tak aby si uvědomili, že to musí mít určitá pravidla,“ poznamenal Tomáš Lerch, první náměstek policejního prezidenta.
Význam Support Liaison Officera roste především při venkovních zápasech, zvlášť v evropských pohárech. Dopředu vyjednává s orgány hostitelské země i pořádajícího klubu. Seznamuje fanoušky s podmínkami na stadionech, upozorňuje na úskalí, varuje před nebezpečím. Během zápasu je k dispozici při řešení konfliktů.
„Účastní se porad, řeší, jak se fanoušci dostanou na stadion, jak přijedou, kolik jich bude, jestli chtějí pochod. SLO má informace, bez kterých by pořádání zápasů dnes bylo složité,“ podotkl Bárta.
„Pozice SLO je pro LFA dlouhodobě jedním z klíčových projektů, které přispívají ke kultivaci fotbalového prostředí. Proto se ji snažíme systematicky rozvíjet a podporovat. Jejich role při organizaci utkání je v současné době nezastupitelná a velmi nás těší, že se stali plnohodnotnými partnery také pro policii. Jde o důležitý signál, že vzájemná spolupráce funguje. Růst významu a postavení SLO byl pro nás jedním z hlavních bodů této dohody,“ zdůraznil Bárta.
„Tím, že se jejich role nyní stává oficiální a povinnou součástí prvoligového fotbalu, potvrzujeme její význam. Chceme, aby fanoušci věděli, že mají svého zástupce, který s námi aktivně komunikuje a pomáhá vytvářet bezpečné prostředí. Je to partnerství, které staví na důvěře a společném zájmu užít si fotbal v klidu a bez zbytečných konfliktů,“ poznamenal policejní prezident Martin Vondrášek.
Jde o čtvrtou dohodu o spolupráci mezi policií a fotbalem, dosud poslední byla podepsána v roce 2017.
„Z nových věcí je pro nás jako policii důležitá implementace Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb veřejnosti při fotbalových a dalších sportovních akcích,“ podotkl první náměstek Lerch.
Nově byla rovněž zavedena pravidelná školení hlavních pořadatelů jednotlivých klubů, aby se i pořadatelská služba přiblížila profesionalizaci. LFA ve spolupráci s českou fotbalovou asociací (FAČR) zavede projekt licencovaného stewardingu.
„Právě profesionalizace těchto pozic je nezbytným předpokladem pro kvalitní organizaci utkání a pro budování vzájemné důvěry mezi kluby, fanoušky a policií. My jako asociace chce být v tomto procesu aktivním partnerem a garantem dlouhodobého rozvoje bezpečného a přívětivého prostředí na všech úrovních českého fotbalu,“ řekl David Trunda, předseda FAČR.
O počtu policistů kolem stadionů
Je oprávněný nářek fanoušků, že opatření jsou přísná?
„Zástupci policie a klubů se pravidelně scházejí a řeší nastavení opatření. Jak k nim přistoupit se odvíjí i od toho, jak rizikové utkání je. Když je vysoké, odpovídá tomu i nastavení policie.“
„Pro fanoušky to někdy může vypadat, že policejní síly jsou nadimenzované, ale věřte, že to tak není, my to podrobně sledujeme a vyhodnocujeme si to. Naším zájmem není síly a prostředky nadimenzovat, například i naše kolegové by rádi zašli na stadion jako fanoušci.“
„Před covidem nám vycházelo na bezpečnostní opatření asi sto policistů, nebyly v tom jen pořádkové síly. V posledních dvou letech jsme na dvaačtyřiceti,“ upřesnil Tomáš Lerch, první náměstek policejního prezidenta.
Nová podoba smlouvy vstoupí v platnost se začátkem jarní části sezony.
„Rád bych poděkoval všem zúčastněným stranám za velmi konstruktivní přístup při finalizaci dohody. Naším dlouhodobým cílem je systematická kultivace fotbalového prostředí a zvyšování bezpečnosti při organizaci ligových utkání. Úpravy, na nichž jsme se společně shodli, vnímáme jako důležitý krok v tomto směru a jako významný impulz k dalším pozitivním změnám, a to nejen přímo na stadionech, ale i v jejich bezprostředním okolí. Dohoda zároveň reflektuje posun, kterého se v oblasti bezpečnosti a spolupráce v posledních letech podařilo dosáhnout, a vytváří pevný rámec pro další rozvoj,“podotkl Bárta.
„Chceme moderní český fotbal v bezpečném prostředí. Spolupráce s asociací nám umožňuje lépe sdílet informace a předcházet rizikům dříve, než se přenesou na stadiony. Smlouva nám dává pevný rámec, jak toho společně dosáhnout a jak chránit ty, kteří přišli skutečně fandit svému klubu. Primární odpovědnost za bezpečnost na stadionu jde za pořadatelem. My jsme připraveni zajistit veřejný pořádek v ulicích měst stejně jako usměrňovat dopravu v širokém okolí, náš vstup do prostor stadionu je vždy až tou poslední možností“, upozornil Vondrášek.
Ve smlouvě není zmíněno a nijak ošetřeno použití pyrotechniky.
„My dlouhodobě upozorňujeme na velké riziko. Bohužel vnímáme, že počet incidentů stoupá. Pyrotechnika na stadiony nepatří, představuje velké riziko především v zápasech, které navštíví velký počet fanoušků. Tím, že je ze zákona zakázaná, nemůže být součástí dohody,“ upozornil první náměstek policejního prezidenta.