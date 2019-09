Hamilton je přesvědčený, že Leclerc měl dostat tvrdší trest

Incident se odehrál ve 23. kole a Hamilton musel vyjet do únikové zóny, aby se vozy nesrazily. Obhájce titulu a lídr šampionátu poté přišel i o druhé místo, protože v závěru probrzdil zatáčku, znovu vyjel mimo trať a na druhé pozici dojel jeho týmový kolega Valtteri Bottas.

„Vypadá to, že nastupující generaci toho projde mnohem víc v porovnání se zkušenějšími piloty,“ řekl Hamilton k souboji s Leclercem. „Ale je dobré to vědět a těším se na další závod. Neustále chceme, aby tresty byly konzistentní, a to dnes nebylo. Netuším, čím to vysvětlili, ale asi traťoví komisaři vstali špatnou nohou z postele,“ dodal.

Podobný názor měl i šéf Mercedesu Toto Wolff. „Jel skvěle a tvrdě. Ferrari mělo silné auto, a i když jsme na něj poslali oba naše piloty, nestačilo to. Ale co se týče řízení, tak to bylo možná trochu za hranou,“ prohlásil s tím, že rozhodnutí komisařů mohla ovlivnit i skutečnost, že Ferrari díky Leclercovi mělo na dosah první výhru na domácí trati po devíti letech.

„Co měli dělat? Kdyby dali Leclercovi v Monze časový trest, tak tady propukne povstání a potřebovali bychom policejní eskortu,“ přidal Wolff. „V posledních letech je vidět, že noví piloti jezdí až moc agresivně. Ano, chceme tvrdé souboje, ale kde je hranice? Myslím, že to jednou skončí bouračkou,“ dodal.

„Dnes Leclerca i sebe zachránil pilot, který jede o titul. Lewis věděl, co dělá, nechtěl poškodit auto. Ale také se mohl rozhodnout, že neuhne, a pro oba jezdce by závod skončil,“ přidal Wolff.

Leclerc připustil, že v souboji s Hamiltonem šel až na hranici pravidel. Jednadvacetiletý jezdec však připomněl, že vedení šampionátu od Velké ceny Rakouska, kde naopak po souboji s Maxem Verstappenem z Red Bullu skončil mimo trať Leclerc, posuzuje podobné duely mírněji.

„Od Rakouska je jasné, že při předjíždění a bránění můžeme jít o trochu dál než dřív. Rakousko změnilo můj přístup k závodění a i díky tomu jsem teď vyhrál,“ prohlásil Leclerc. „Dnes to bylo hodně na hraně, ale nevadí mi takhle závodit. Věděl jsem, že Hamilton je vpravo, ale myslím, že jsem mu tam nechal dost místa. Je dobře, že souboje můžou být tvrdší,“ dodal.