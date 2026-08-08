Levý obránce nalezen. Sigma vítá prvního Švéda a Ekeroth se těší: Jsem nadšený!

„Hráče, který odpovídá Antonovu profilu, jsme hledali dlouho. V posledním týdnu se věci daly rychle do pohybu. Jsme moc rádi, že jsme přestup dokázali dotáhnout do konce, Anton je tu s námi a připojuje se k našemu týmu,“ citoval klubový web svého předsedu Ondřeje Navrátila.
Olomouc měla na levém kraji obrany problémy i minulou sezonu. Největší část zápasů tam odehrál odchovanec Jiří Sláma, ten ovšem nevykazoval dobrou výkonnost a nakonec si našel nové angažmá v Jablonci. Po jeho odchodu Sigma klasického levého beka postrádá. Jakuba Elbela potrestala etická komise kvůli účasti v korupční kauze, když věděl o zfixlovaném zápase, ale neoznámil to, za což vyfasoval stopku na tři měsíce.
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Pravonohá alternace na levý kraj obrany Filip Slavíček je zraněná, i proto minulý víkend proti Boleslavi nastoupil nalevo urostlý stoper Stephane Noumbissie. Ale i trenér Sigmy Pavel Hapal musel po zápase uznat: „Víme, že to také nebylo optimální, protože to není jeho post. Bylo to pro něj nové, první zápas. Neměl to vůbec jednoduché.“
Teď je nejen Hapalovým přáním, aby trampoty nalevo ustaly. „Dlouhodobě jsme hledali hráče na levou stranu defenzivy. Anton splňuje parametry, které od takového hráče očekáváme. Je na tom dobře běžecky, má výborné centry a dokáže zahrávat standardní situace,“ řekl Hapal o 24letém hráči, který je šestou letní posilou Olomoučanů.
Ekeroth fotbalově vyrůstal v akademii švédského Kalmaru. Po působení v nižších soutěžích přestoupil v roce 2024 do dánského AC Horsens. Poslední dvě sezony hrál v nejvyšší norské lize za celek HamKam. V aktuální ročníku, který se ve Skandinávii hraje systémem jaro zima, nastoupil do 12 zápasů, poslední absolvoval minulý pátek.
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Teď už ovšem patří Sigmě. „Moje pocity jsou skvělé, moc se těším, až za Sigmu nastoupím. Jsem opravdu nadšený. Chci pomoct celému klubu i týmu vyhrávat zápasy a podávat v soutěžích dobré výkony,“ prohlásil po podpisu smlouvy Ekeroth, který se stal prvním švédským hráčem v historii Sigmy.
„Abych byl upřímný, o české lize toho zatím moc nevím. Vím ale, že Olomouc je velmi krásné město a Sigma je skvělý klub. Slyšel jsem o ní jen samé pozitivní věci,“ dodal švédský obránce.