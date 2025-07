Leverkusenu se drolí zlatý tým. Schick tuší: Nejsme v situaci, abychom bojovali o titul

Fotbalisté Leverkusenu slaví gól do sítě Bochumi. Druhý zprava je Patrik Schick. | foto: AP

V předminulé sezoně zlatý, v té poslední stříbrný.

Kromě důležitých hráčů odešel také trenér Xabi Alonso, kterého na lavičce nahradil Erik ten Hag.

„Nyní doufáme, že přivedeme ještě pár dobrých hráčů. Protože momentálně nejsme v situaci, abychom mohli bojovat o titul,“ uvedl český útočník Patrik Schick, jenž byl s 21 brankami v uplynulé sezoně nejlepším střelcem týmu.

I o jeho budoucnosti se v posledních týdnech spekulovalo, jeho možný přestup měl však stopnout právě nový kouč.

„Když odejde tolik klíčových hráčů, vůbec se nemůžeme bavit o tom, že bychom třeba hráli o titul. Velký úspěch by byl postup do Ligy mistrů,“ pravil Schick na začátku léta.

Nyní podobná slova pro německou Sky zopakoval.

Lituje především odchodů Wirtze a Xhaky. „Pro mě jako útočníka byl Florian nejdůležitějším hráčem. To je velká ztráta. Kvalita, jakou má, se dá jen těžko nahradit,“ řekl Schick na adresu bývalého spoluhráče, jenž zamířil do Liverpoolu.

Do Premier League odešel také zkušený Švýcar Xhaka, který posílil Sunderland.

„To je možná největší ztráta. Byl to lídr, hráč s obrovskými zkušenostmi, byl pro mužstvo hrozně důležitý. S ním zkrátka hodně věcí dobře fungovalo,“ řekl Schick, jenž zůstal po loňském přestupu útočníka Adama Hložka do Hoffenheimu a letošním odchodu brankáře Matěje Kováře do Eindhovenu z původního tria jediným Čechem v Leverkusenu.

Fotbalisté Leverkusenu oslavují gól Patrika Schicka proti Mohuči.

Z Bayeru během léta odešel také stoper Odilon Kossounou z Pobřeží Slonoviny. Posilami jsou Malim Tillman z Eindhovenu, Jarel Quansah z Liverpoolu či Ibrahim Maza z Herthy Berlín.

Nováčkem v týmu je také brankář Mark Flekken, který byl dosud jedničkou anglického Brentfordu. Dorazilo i několik mladíků, kteří budou potřebovat čas na aklimatizaci.

Zvládne Leverkusen vstup do nové éry?