Lékař vyhozený ze Sparty: Facka? Obranná reakce. A taky chyba, kterou si vyčítám

„Kdybych měl najít aspoň nějaké pozitivum, mám teď víc času na rodinu. Chci toho využít, protože několik let jsem tu možnost neměl,“ poví devětadvacetiletý Hrdlička. „Ale tu chvíli z hlavy jen tak nevymažu. Je to něco, na co člověk nemůže být hrdý. Není pro mě snadné se s tím vyrovnat.“

Jak se vlastně všechno seběhlo?

Albion Rrahmani fauloval hráče Olomouce, ale hodně ošklivě u toho spadl na zem. Z velké výšky na záda, nebezpečně. Oba lékařské týmy hned vyběhly z lavičky a já měl v hlavě jedinou věc: Co nejrychleji zjistit, jestli je Albion v pořádku.

A pak?

Začal jsem ho vyšetřovat a viděl, jak se k nám řítí jeden z olomouckých hráčů. Velmi urážlivě a vulgárně křičel... Složitě se mi vysvětluje, co se stalo potom.

Facka na tvář. Ovládly vás emoce?

Právě, že ne. Nazval bych to obrannou reakcí. Rukou jsem udělal instinktivní gesto a okamžitě jsem se znovu plně soustředil na ošetřování. Až když jsem práci dokončil, došlo mi, co se vlastně stalo. Hned mě začalo mrzet, co jsem udělal.

Nepřekvapil jste prudkou reakcí i sám sebe?

Nikdy dřív se mi nic takového nestalo. Opravdu mi šlo jen o to zjistit, jestli je Albion v pořádku. A když se k vám v takovou chvíli někdo řítí a agresivně huláká, máte v hlavě jen to, abyste dokončil svou práci. Tím vůbec neříkám, že jsem to řešil správně. Nic z toho, co teď říkám, mou reakci neomlouvá.

Došlo vám rychle, co může následovat?

Jakmile jsem dokončil ošetřování, věděl jsem, že je zle. Z vedení mě kontaktovali až druhý den, ale já tušil, že to, co se stalo, bude mít následky. Ukončení spolupráce jsme vyřešili rychle, férově, věcně. Přijal jsem odpovědnost a trest respektuju.

I tak mě napadá, jestli jste kritické období neodnesl tak trochu za všechny.

Tak bych to určitě neřekl. Reakce byla zkrátka neadekvátní, nechci ji obhajovat. Necítím to jako nespravedlnost. Věděl jsem, že jsem udělal chybu, proto jsem se po zápase hned omlouval.

Komu?

Rozhodčímu, delegátovi, samozřejmě i vedení Sparty. Byl jsem v kontaktu i s Honzou Králem, probrali jsme to a nic zlého už mezi námi není. Moc děkuji za to, že mě Sigma podpořila u disciplinárky: dokonce odeslali dopis, kde se přimlouvali za to, abych nedostal trest. Krásné gesto, kterého si cením.

Berete to statečně.

Co mi zbývá? Vím, že jsem udělal chybu. Přišel jsem o práci, která mě naplňovala, byla mou vášní. Investoval jsem do ní hodně energie a času, na rozvoji mého úseku a celého klubu mi hodně záleželo. Sportovní medicína je nejen moje profese, ale i velká láska.

Bude i dál? Vidíte budoucnost ve fotbale?

Chci si dát chvíli odstup a připravit se na další možné angažmá. Sebevzdělávání se budu věnovat dál a určitě bych se do fotbalu rád vrátil. Až nastane správný čas.

Dřív jste říkal, že byste rád poznal všechny evropské top ligy. Už jste zkusil stáže ve West Hamu, Bayernu Mnichov a Betisu Sevilla. Takže vás láká Itálie nebo Francie?

Jsem nohama na zemi. V zahraničí je úroveň úžasná, moc rád bych si to znovu zkusil, když bůh dá. Ale uvidíme, kam mě v budoucnu osud zanese.

Co třeba zpátky do Sparty? Je to sci-fi?

To není otázka na mě, ale na Spartu. Nikdy neříkám nikdy, Sparta byla osobně i profesně silná etapa mého života. Ale v tomhle momentu se nehodí o tom spekulovat. Chci se věnovat hlavně osobnímu a profesnímu růstu. Kdybych tu šanci ještě někdy dostal, moc bych si jí vážil, ale některé věci potřebují čas.