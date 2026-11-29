„Páni fotbalisté jako Přéma Bičovský a další hrát v chůzi nechtěli, já to zkusil a už zůstal. A po zápasech jsem zpocený jako dřív po lize,“ odfoukl si Franke, lídr stříbrného týmu 70+ z nedávného šampionátu ve španělské Torrevieje. Vitální je stále. Možná i proto, že během kariéry se kurýroval práškem z rozdrcených slepičích skořápek. Zahrál si Perský pohár v Íránu i exhibici proti Císaři Franzovi, tedy legendárnímu německému držiteli Zlatého míče Beckenbauerovi.
Nadál byste se někdy, že budete vicemistrem Evropy?
S tím jsem vůbec nepočítal. Fotbalem v chůzi jsem si prodloužil fotbalový věk. Sešla se dobrá parta kluků. Minulý rok mě na mistrovství do Španělska nevzali, ještě šedesátníci. Teď už ano, poprvé se totiž vytvořily sedmdesátky. V mládí jsem nastupoval za jednadvacítku, ještě československou. A mám jeden start v olympijské reprezentaci.
Za trenéra Cermana, kterého bylo taky dost, jsem šel jako kapitán Teplic orodovat za mužstvo, nejspíš za peníze. A on mě poslal do práce. Tak jsem šel normálně na směnu do sklárny.