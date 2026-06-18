Slavia do B-týmu přivedla mladého Černohorce. Sledovala ho přes dva roky

Savovič má na kontě 45 startů v nejvyšší černohorské soutěži, ve které nastřílel pět gólů. V reprezentaci do 21 let nastoupil čtyřikrát.
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„Lazara jsme sledovali přes dva roky. Splňuje naše nároky na technickou kvalitu, dynamiku i běžeckou kapacitu. V klubu se v zimě dostal do složité situace s prodloužením smlouvy, proto na jaře neodehrál ani jeden zápas. Hráči dáváme šanci udělat v našem B-týmu další krok v kariéře,“ řekl sportovně-technický ředitel Jakub Mareš.
Savovič napodobil cestu útočníka Vladimira Perišiče, jenž před dvěma lety přestoupil do Slavie rovněž z Budučnosti Podgorica. Do „áčka“ Pražanů se ale zatím neprosadil, uplynulou sezonu strávil na hostování v Košicích.