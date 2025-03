Hrozné hřiště, kritizoval Friis. Pak chválil fanoušky: Máme nejlepší v republice

A nebyl sám.

„Hřiště nebylo ideální, museli jsme hrát hodně vzduchem, myslím, že na lepším hřišti bychom hráli hezčí fotbal,“ hodnotil zprvu opatrně sparťanský gólman Peter Vindahl. Při dalším dotazu na stav hrací plochy už ale kritikou nešetřil.

„Mám-li být upřimný, bylo to strašné. Při odkopech mi podjížděla stojná noha, to by se nemělo stávat,“ popsal.

„Nejde o to, že by bylo hřiště nekvalitní, ale bylo suché jak... peklo,“ doplnil Friis.

Přiznal však, že sparťané předvedli nejhorší výkon v jarní části, Vindahl zase předvedenou hru označil za ošklivou. „I tak jsem na kluky pyšný, jak jsme zápas dokázali zakončit. Z hlediska přístupu a mentálního nastavení jsem si nemohl přát více,“ pochvaloval si Friis.

Sparťanský brankář Peter Vindahl sbírá míč v utkání proti Olomouci.

Podle mluvčího Sigmy Jiřího Fišary se hřiště před utkáním standardně kropilo. Olomoucký kapitán Radim Breite přidal: „Jestli se chtějí v lednu nebo únoru bavit o kvalitě hřiště... Já musím smeknout klobouk před našimi trávníkáři. Jsou fakt frajeři a dělají maximum.“

„Kdybych byl týmem jako je Sparta a čekal, že tady vyhraju a Sigmu přehraju, tak bych byl taky naštvaný. Být trenérem Sparty, tak jsem za ten výkon taky nasra... Já jsem vděčný za to, co předvedli naši kluci, že nepustili Spartu do toho, aby byla dominantní a přehrávala nás ve středu hřiště,“ vzkázal olomoucký trenér Tomáš Janotka.

Birmančevič musí makat, Haraslín bude fit

Potřetí za sebou v základní sestavě Sparty nenastoupil křídelník Veljko Birmančevič, na Andrově stadionu dostal od kouče Friise jen osm minut. „Místo koho bych ho měl dát? Doplácí na to, že teď máme vepředu velkou konkurenci. Musí se ukázat a chytnout nejbližší šanci za pačesy,“ ozřejmil dánský kouč postavení Srba v týmu.

Svou příležitost Birmančevič možná dostane příští sobotu, kdy se na Letné bude hrát derby se Slavií.

To by už měl být připravený i křídelník Lukáš Haraslín, kterého trápila nemoc. „Vím, že už jsem to říkal minule, ale nakonec ho nemoc skolila víc, než jsme si mysleli,“ připustil Friis. „Ale teď už by opravdu měl být ready.“

Po zodpovězení všech dotazů na pozápasové tiskové konferenci si ještě sám vzal slovo a spustil: „Jsem trenér klubu, který má sakra ty nejlepší fanoušky v republice, moc jim děkuji za úžasnou podporu, přeji jim bezpečný návrat domů.“

Sparťanský útočník Jan Kuchta s míčem v utkání proti Olomouci.

Sparťané v Olomouci opět vyprodali ikonickou severní tribunu a po zápase si mohli užít vítěznou děkovačku. I díky nim mohl hlasatel na Andrově stadionu oznámit návštěvu 12 268 diváků.

„Fotbal se hraje pro fanoušky, i naši diváci byli slyšet, za tom jim patří dík. Vůbec se nezlobíme, že nám někdo třikrát za sezonu severní tribunu vyprodá, když víme, jaké průměrné návštěvy tu máme. Pro nás je vždy dobré, když se zápas hraje ve výborné kulise,“ ocenil atmosféru i domácí trenér Janotka.