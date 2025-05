KOMENTÁŘ: Pravá ruka Spartě nedorostla. Friis šel. Logicky. Pomůže to? Přišlo by to tak jako tak. Za dva týdny, možná za tři. Dojel by sezonu a pak sbohem. Jenže když fotbalové Spartě hrozí, že po víc než čtyřiceti letech zůstane bez evropských pohárů, není na co čekat.... 16. května 2025 9:30

Barcelona slaví španělský titul. Mistrovský gól na hřišti Espaňolu vstřelil Yamal Fotbalisté Barcelony jsou po vítězství 2:0 v městském derby na hřišti Espaňolu dvě kola před koncem mistrem španělské ligy. O zisku 28. titulu rozhodli Lamine Yamal a Fermín López. Po jejich gólech... 15. května 2025 23:33, aktualizováno 16.5

Stejný trest pro pražská „S“. Disciplinární komise pokutuje za chování fanoušků Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila Slavii Praha v souhrnu pokutu 180 tisíc korun za výtržnosti fanoušků v zápasech s Plzní a v Olomouci, kde příznivci poničili zařízení Androva... 15. května 2025 20:04

Závěr sezony a ve Spartě mění trenéra. Friisův osud potkal Bílka, Ščasného či Vrbu Dva zápasy do konce ročníku a fotbalová Sparta dělá změnu na pozici hlavního trenéra. To už tady bylo. Při kolapsu v závěru jara 2008 sestoupil z prezidentské kanceláře Jozef Chovanec, jenž nahradil... 15. května 2025

Je čas vrátit se domů. Darida se rozloučil se Soluní, novou výzvu hledá v Česku Bývalý kapitán fotbalové reprezentace Vladimír Darida po sezoně neprodlouží v Arisu Soluň smlouvu a vrátí se do Česka. „Po dvou a půl letech nastal čas, abych se rozloučil s klubem, který mi skutečně... 15. května 2025 17:24

Na derby žen v Edenu dohlédne VAR. Důležitý zápas sezony, říká Brabec Na fotbalovém derby žen, která se hraje v sobotu od 13 hodin v pražském Edenu, se bude využívat i systém VAR. Zápas nejspíš rozhodne o titulu. Oba týmy mají v čele tabulky stejný počet 49 bodů,... 15. května 2025 17:06

Neakceptovatelné chování, zlobí se Sparta. Vyhodila lékaře, který dal soupeři facku V nervózním finiši středečního pohárového finále vlepil facku olomouckému obránci Janu Královi, který se zrovna skláněl a křičel na ležícího Albiona Rrahmaniho. Filip Hrdlička, vedoucí lékařské péče... 15. května 2025 17:02

Pedant na fyzičku i rovný člověk. Janotka „ukázal koule“ a dovedl Sigmu na vrchol Premium Mnozí si pomysleli: Proč právě on? Čím je tolik výjimečný? Fotbalový trenér Tomáš Janotka dovedl to, co se před ním v Olomouci povedlo pouze legendárnímu Petrovi Uličnému. Sigmu dovedl k první... 15. května 2025

Sparta odsoudila hajlující fanoušky, udělí jim doživotní zákaz vstupu na stadion Fotbalová Sparta odsoudila chování vlastních fanoušků, kteří se ve středu v centru Olomouce před pohárovým finále vyfotili se zdviženou pravicí a v bílých kápích: „Po ztotožnění daných osob ze strany... 15. května 2025 16:03

Od Franze po Friise. Vybavíte si všechny trenéry Sparty v éře majitele Křetínského? V létě to bude jedenadvacet let, co fotbalovou Spartu převzal Daniel Křetínský. Klubu vytvořil nadstandardní podmínky, navzdory odskočenému rozpočtu se však investované miliardy nevracely. Pouhých... 15. května 2025 14:23

Friis ve Spartě skončil, tým přebírá Loučka. Nemohli jsme už dál čekat, zní z klubu Dánský trenér Lars Friis ve fotbalové Spartě skončil. Vedení klubu ho odvolalo den po krachu ve finále domácího poháru v Olomouci (1:3). Ve zbytku sezony tým povede dosavadní kouč rezervy Luboš... 15. května 2025, aktualizováno 14:04