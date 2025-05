„Férová otázka. Když ve Spartě nevyhráváte, vždycky se nabízí,“ uznal na tiskové konferenci sám Friis.

„Ale pokud chcete odpověď, musíte se ptát jinde. Jsem tu dva a půl roku, odevzdávám klubu veškerou svou energii, sto procent. I ve dnech, kdy nám všem docházejí baterky. Pokud to nestačí, je to na jiných, aby rozhodli. Já Spartu miluju a chci dál každý den dělat všechno pro to, abych jí pomohl.“

Proti Jablonci to ale byla bída, rozhodl hlavně špatný první poločas.

Souhlasím. Můžeme si říkat, že tam byly i světlé momenty, ale to samozřejmě nestačí. Sobotní výsledky, které nám nahrály, nás měly povzbudit, ale nestalo se. Týmový výkon nebyl dobrý. Nebylo to tak, že by Jablonec měl spoustu šancí, ale když v poločase prohráváte 0:2, je to jedno. Vývoj zápasu nás nepříjemně překvapil. Ve druhém poločase jsme hráli s jinou energií, ale bylo to málo.

Hráči se vztekali po prvním gólu Jablonce. Jak jste ho viděl vy?

Neumím odpovědět, protože jsem to ještě znovu detailně neviděl. Ale upřímně: nemyslím si, že tam bylo něco špatně. Podle mě hvizd zazněl předtím než Ševčík kopl do balonu. Nezvyklé bylo, že se rozběhl už dávno předtím. Což beru jako chytrost hráče. Z toho, co jsem viděl a slyšel, byl gól zřejmě v pořádku a správně platil.

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín diskutuje s jabloneckým trenérem Lubošem Kozlem.

Jablonec dal dva góly po situacích, kdy běžel útočící hráč sám na branku. Jak si to vysvětlit?

Dobrá otázka. Opravdu jsem ještě gólové situace neviděl detailně, ale věcí, které se nám nepovedly, bylo opravdu moc. Neladilo to dohromady, nefungovalo nám propojení mezi řadami. Hráči se choval příliš individuálně a když hrajete proti Jablonci, který má protiútoky propracované, je to problém. Obrovsky jsme jim to usnadnili, špatných rozhodnutí jsme udělali spoustu. Nebylo určitě v plánu dát soupeři tolik prostoru.

Soupeř působil sebevědomě. Jak se vám dívá na to, že Sparta naopak sílu ztrácí i doma?

Spíš mi přijde, že je to nahoru dolů. Proti Plzni v semifinále poháru jsme sílu ukázali, tentokrát nám chyběla. Jablonec je na vlně, ale stejně je to tým, který doma máme porážet. Jak se mi na to dívá? Samozřejmě, že se cítím strašně. Musíme být stoprocentně připravení, silní, odolní. Nejde ale jen o fyzickou sílu, spíš o hlavu. Máme před sebou něco, čeho chceme dosáhnout, a potřebujeme si za tím jít mnohem rázněji.