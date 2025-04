„Vždycky se hodí včas přidat pojistku, aby byl průběh klidnější,“ uznal Friis námitku, že Sparta navzdory tlaku vstřelila druhý gól až ve čtvrté minutě nastavení. „Ale když se podíváte na zápas a jak jsme ho od první minuty kontrolovali...“

Co přesně váš potěšilo?

Jsem rád, že jsme drželi balon skoro sedmdesát procent času, 90 procent přihrávek jsme zkompletovali. Ano, potřebujeme dávat víc gólů, bylo by lepší dát druhý dřív a ideálně přidat ještě třetí. Ale jsem rád třeba za Martyho Suchomela, který se trefil poprvé. Říkali jsme mu, že by měl víc chodit do vápna, do zakončení, krásně to splnil. Radost mi udělal i Kuchta, že se znovu trefil.

Zato vás mohlo vystrašit zranění obránce Cobbauta. Jak je na tom?

Vše v pořádku. Není zraněný, jen měl křeče. Už byl unavený, měl toho dost, museli jsme ho střídat.

V jakém stavu tým vlastně je? Dohrávali jste v dost improvizované sestavě.

Máme pár zraněných, další kluci byli unavení, museli jsme tomu uzpůsobit střídání. Ale celkově jsem spokojený. I kluci, kteří naskočili mimo svou pozici, zahráli tentokrát velmi dobře. Byli jsme donucení je tam postavit a zvládli to skvěle.

Haraslínovi, který táhl většinu akcí, se moc nelíbilo střídání. Co vy na to?

Podal mi ruku, žádný problém jsem neviděl. Že vypadal zklamaný, když šel ze hřiště? Je to možné. Jsem rád, že s tím není spokojený, znamená to, že je správně nastavený. A měli byste vidět, jak si teď vesele zpívá ve sprše. Všechno je tak, jak má být.

Sparťanský útočník Jan Kuchta se přetlačuje s Markem Suchým z Mladé Boleslavi.

Ta otázka se už opakuje, ale co útočník Rrahmani? Proč znovu nehrál ani minutu, stejně jako v minulém kole?

Nemyslím si, že zrovna on je pro nás dobrá volba na pravého wingbeka nebo levého stopera. Museli jsme improvizovat, střídání na těch postech byla vynucená, museli jsme je udělat. To byl důvod, proč se na Albiona nedostalo a zůstal na lavičce.

Jak jsou na tom marodi Preciado a Birmančevič?

Angelo s námi trénuje, vypadá to s ním už dobře, cítí se skvěle. Posouvá se den ode dne. Moc si přeju, aby se brzy vrátil. Birma vypadl před Baníkem kvůli problémům se zády, pomalu ho vracíme k tréninku. Věřím, že brzy bude taky ready.