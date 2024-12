Friis: Věřím, že na jaře všechno otočíme. Posily? Hledáme v Česku i zahraničí

Také pro Larse Friise budou Vánoce nakonec o něco klidnější, než to před pár týdny vypadalo. Už před vítězstvím 2:1 nad Jabloncem sportovní ředitel Tomáš Rosický potvrdil, že koučem zůstane i na jaře.

Správná volba? Chyba? To ukáže až čas. V neděli to ovšem vypadalo, že Sparta je z nejhorší krize venku. Proti Jablonci otočila vývoj a předvedla jeden z nejlepších výkonů šedivého podzimu.

„Po celý zápas jsem viděl sparťanského ducha a emoce,“ pochvaloval si Friis. „Nebylo to vždycky hezké na pohled, ale tyhle tři body jsou pro nás hodně důležité. Jablonec hrál opravdu dobře, proto jsem fakt spokojený s vítězstvím i s tím, jakým způsobem jsme zápas otočili.“

Ulevilo se vám, když šéf Rosický potvrdil, že zůstáváte?

Některé věci jako trenér nemůžete ovlivnit. Jen musíte dát do své práce sto procent. Jestli jsem se někdy nerozhodl dobře, musím se s tím umět vyrovnat. A pokud někdo usoudí, že bude lepší, když skončím, nic s tím nemůžu dělat. Já věřím, že na jaře všechno otočíme. Už teď děláme kroky správným směrem. Máme tři výhry v řadě, což mě těší. Samozřejmě vím, že když pracujete pro Spartu, musíte vyhrávat pořád. Nejsem hlupák, abych si myslel cokoli jiného.

Co se musí ve Spartě v zimě změnit, abyste opravdu sezonu otočili?

Řeknu to takhle: Ještě nemůžu vyrazit na dovolenou, mám před sebou dost úkolů a dost práce. Dostali jsme spoustu gólů, to vidíme na první pohled. A dál se můžeme ptát: Střílíme jich hodně? Možná ne tolik, kolik bychom měli. Jak si vytváříme šance proti týmům, které hluboko brání? Musíme se podívat i na obranné a útočné standardky. Potřebujeme být celkově pevnější. Těším se, že budeme mít víc času na trénink, teď byl program hodně nabitý, trénovalo se v jiném režimu.

Velký problém byly během podzimu defenzivní standardky. Kdo za ně nese zodpovědnost?

Ve finále je to všechno moje zodpovědnost. Nechci ukázat na jednoho nebo dva. Já stejně nakonec rozhoduju, jak co budeme dělat. Nejdřív si musíme říkat, jestli jsou hráči dostatečně připravení, jestli dobře trénujeme, jestli se něco nedá dělat jinak. Čtvrtého ledna začneme, do té doby máme čas se zamyslet nad tím, co a jak zlepšíme. Když se podíváte na top týmy v Evropě, vidíte, že standardky jsou opravdu naprosto zásadní věc, díky nim získáváte body i peníze. A rád bych řekl, že tentokrát jsme hráli proti týmu, který je má skvělé zvládnuté, nedostali jsme z nich gól a z jedné jsme naopak skórovali. Tak to možná můžete v článku otočit do pozitivna. Občas mi radíte, tak teď poradím výjimečně i já vám (úsměv).

Jak to vypadá se změnami v kádru? A co můžete říct k přestupu ostravského obránce Uchenny?

Změny nastanou, to můžu slíbit. Máme hráče na hostováních a zvažujeme, co dál. Vydra, Sejk... Pomůžou nám hned? Nebo třeba až za půl roku? Řešíme to. Hodně věcí potřebujeme promyslet. Uchenna? Ten od nás nikde nehostuje, takže k němu nemůžu říct nic (úsměv).

Na kterých pozicích chcete posílit?

Nechci to říkat konkrétně. Koukáme se v české lize i v zahraničí, hledáme hráče, kteří nám budou pasovat do herního stylu. Víme celkem přesně, jak má vypadat jejich DNA, aby se shodovala s tou sparťanskou.

Stanovil vám sportovní ředitel Rosický, co přesně máte přes zimu spravit?

Jsou zkrátka věci, ve kterých se potřebujeme zlepšit. Vím o tom moc dobře. Jednu prioritu nemáme. Bavíme se o defenzivě, ofenzivě, standardkách. Nesnáším ten argument, zní mi jako výmluva, ale je fakt, že i zraněných jsme měli hodně. Takže to řeknu jednoduše: prostě musíme být v mnoha ohledech lepší a musíme pro to udělat všechno. Jít při tréninku do sebemenších detailů a hledat cokoli, co nám pomůže ke zlepšení.

Bude se měnit i složení realizačního týmu?

O všem se diskutuje, všechno si vyhodnocujeme. Může se to stát. Hledáme cokoli, co nám přinese třeba i jedno procento navíc.

A jak to vypadá s útočníkem Rrahmanim, který střídal kvůli zranění?

Má něco se svalem, víc nevím. Netuším, na jak dlouho to bude. Aspoň víme, že kluci, kteří proti Jablonci nehráli kvůli nemoci, budou na startu přípravy zpátky.