Napůl spokojený Friis: Solidní zápas, ale jsme Sparta a potřebujeme vyhrávat

„Jdeme vždycky na hřiště vyhrát. Myslím, že i ze střídání a z projevu hry bylo poznat, že chceme tři body,“ přesvědčoval před novináři sparťanský kouč. „Víme, jak je Baník silný z protiútoků, ale nekalkulovali jsme s tím, že by nám bod stačil.“

Co tedy pro vás znamená?

Neměl jsem ještě tolik času o tom přemýšlet. Ale odehráli jsme solidní zápas. První poločas byl O.K., druhý dobrý. Mohli jsme z toho vymáčknout víc, šancí jsme měli dost. Ofenzivní hráči se objevovali v dobrých pozicích, ale neproměnili jsme to v góly. Nejsem spokojený, že jsme nevyhráli. Vím, že v Ostravě se hraje těžko, že Baník má formu, ale my jsme Sparta a potřebujeme vyhrávat. A měli jsme na to, abychom tentokrát tři body získali.

Proč jste se rozhodli pro návrat k rozestavení 3-4-3?

Když jsme uvažovali, jak by Baník mohl hrát, došli jsme k tomu, že tahle formace by nám seděla. Věděl jsem, že si potřebujeme vytvářet dobré pozice, mít v útoku ještě o jednoho hráče navíc. Ale není to o rozestavení. Střídáme jich víc, podle toho, jestli máme, nebo nemáme míč, jak se zápas odvíjí... Tentokrát nám to myslím sedlo. A mám radost, jak se do zápasu propsali náhradníci, odevzdali všichni stoprocentní výkon.

Chyběl vám Birmančevič, kterému formace se třemi útočníky sedí. Hrál by, kdyby byl zdravý? A jak dlouho bude mimo hru?

Můžu jen říct, že trénoval včera naplno, ale nemohl s námi nakonec odcestovat, protože pak se u něj objevily zdravotní problémy. Nechci řešit domněnky. Stejně jako ostatní musí ukázat, že zvládne bojovat o základ, že si chce místo vzít pro sebe. Jak dlouho bude chybět, to bohužel zatím nedokážu říct.

Po delší době nastoupil v základní sestavě Krasniqi. Jak jste s ním byl spokojený?

Pokud se mu pár věcí nepovedlo, není to jeho chyba. Spíš moje, protože jsem ho teď hodně dlouho nepostavil. Asi až moc dlouho. Celkově patřil k těm, kteří byli směrem dopředu cítit, představoval hrozbu, dostával se do pozic pro průnikové přihrávky... I když musel být teď pár týdnů zklamaný, vždycky den po zápase v tréninku ukazoval, jak moc chce hrát. Je to pravý válečník. Odehrál dobrý zápas s pár chybami, ale jak už jsem říkal: to je spíš moje odpovědnost.

Sparťanský křídelník Ermal Krasniqi se snaží udržet míč v utkání proti Baníku.

Jeho krajan Rrahmani, velká letní posila, naopak nedostal ani minutu. Proč? Co by měl zlepšit?

Albion je výborný fotbalista. Vybral jsem tentokrát místo něj Kuchtu, což byla taktická věc, do způsobu hry nám zkrátka seděl víc. Není to o individuálním hodnocení hráče, určitě na něj nejsem kvůli ničemu naštvaný nebo tak něco. Jde zkrátka o záměry pro konkrétní zápas. Máme jen pět střídání a já řeším vždycky jen to, kdo nám může v danou chvíli vyhrát utkání.

Jak se vám líbil obránce Uchenna? Použili jste ho čistě jako osobního strážce Ewertona, kterého z Baníku dobře zná?

To je hráč, co? Vede si u nás fakt dobře. Viděl jsem na něm silné emoce, vracel se do prostředí, které má rád. Zvládl to výborně. Myslím, že Baník je nalevo o dost nebezpečnější než napravo, Ewerton je jeden z nejlepších hráčů v lize. A protože jsme neměli k dispozici Vitíka, museli jsme ty puzzle poskládat jinak. Pomohli jsme si i Eliasem Cobbautem, opět za tím bylo dost taktického rozhodování.

Jak moc zápas ovlivnilo, že právě Cobbaut spolu s Rynešem rychle dostali žluté karty?

Když dostanete žlutou po půl minutě, jste fakt pod tlakem. Pozor, byly to zasloužené karty, nemůžeme proti nim nic říct, ale je jasné, že pak to může být pro hráče hodně složité. Oba to dobře zvládli. Samozřejmě to není ideální situace a ano, hlavně kvůli tomu jsme Eliase střídali. Hrál hodně důrazně, šlapal do toho, dělal, co mohl, ale stačil by jeden drsnější souboj a mohl jít ven.

Erik Prekop v obklíčení sparťanských fotbalistů, v souboji s ním FIlip Panák. Ostravský záložník Matěj Šín si hlídá balon před hráči Sparty.

Je dobře, že je v lize nový silný hráč? Že se top trojka díky Baníku rozšířila na čtyřku?

Pro český fotbal je to určitě dobře. Žádné lize neprospívá, když jí vládnou dlouhodobě jen jeden nebo dva kluby. Baník by si zasloužil Evropu, vždyť málem vyřadil Kodaň v předkole. Pro nás to znamená, že se musíme ještě víc zamyslet nad vším, co děláme, být ve všem ještě preciznější. Rád bych vyhrával ligu každý rok, ale konkurence skutečně roste. Když se podívám přes české brýle, je to fajn. Když přes sparťanské, tak už tolik ne.