Zase mám sílu i motivaci. Takács znovu usiluje o návrat na ligový trávník

„Bohužel už to je poněkolikáté, co se snažím vrátit do hry,“ uvedl Takács, který je od února 2022 v Baníku Ostrava.

Dosud za něj v lize odehrál jen deset utkání. Naposledy loni v září na hřišti Hradce Králové.

Už když přicházel ze Slavie, měl za sebou operace kolena. A v Baníku přibyla další.

„Doufám, že to nejhorší mám za sebou,“ prohlásil na startu nynější přípravy. „Zašlo to až tak daleko, že jsem musel podstoupit osteotomii. To mi rovnali nohu. Snad jde o poslední takový velký zádrhel.“

Připomněl, že vše začalo meniskem ve Slavii. „Tam jsem během měsíce podstoupil dvě operace. Když jsem pak nastoupil do zimní přípravy v Baníku, necítil jsem se nejlépe, ta noha byla taková... Ale chtěl jsem do toho jít. A asi to bylo trošku přes závit, na což jsem doplatil. Bez bolesti jsem pak nevyšel ani schody a museli jsme to řešit tímhle razantním zákrokem.“

Operací, při které lékaři protínají kost se záměrem srovnat koleno a přenést zátěž na zdravou část kloubu...

„To vám nějak nalomí holeň, ale přesně nevím, nechci plácat blbosti,“ usmál se Takács. „Z pánve mi vzali štěp, takovou destičku, kterou mi nohu zpevnili. Dali tam několik šroubů, takže laicky řečeno mi změnili osu nohy, aby mi tíha nedopadala na chrupavku, jako tomu bylo předtím.“ Takács změnu cítí.

„Postupně se to lepší. Po minulé kontrole všechno vypadá super. Vše srostlo, drží, ale na pořádný pohyb je ještě brzo. Teď je nejdůležitější, aby kost obalily svaly, takže musím hodně posilovat. Mám jiné těžiště, chytají to záda, druhou nohu přetěžuju.“

Má vůbec chuť znovu se rvát o místo v sestavě?

„Když se vám to stane, víte, že rok nebudete moci hrát. Ty myšlenky nejsou nejhezčí. Ale chuť mám,“ odpověděl záložník, který může hrát i stopera. „Už jsem to hodil za hlavu a chci se prát, dělat, co mě baví. Fotbal je můj život.“

Připouští, že myšlenky, že by skončil, aby tu dřinu nemusel znovu podstupovat, měl tak jeden den. „Teď už jsem plný síly a motivace. Už jsem zkusil trénovat i s klukama, pomalu se chci zapojovat do přihrávek, do manéží a do bezkontaktních věcí. Je to takový schůdek nahoru, abych byl blíž cíli – dostat se zase na trávník. Je to pro mě taková psychická vzpruha.“

Takács má stále naději, aby se prosadil, jelikož je mu 26 let.

„Zrovna nedávno jsem přemýšlel nad tím, že své nejlepší roky trávím na marodce, ale byla to zase jedna taková černá myšlenka. Hned jsem si řekl: ‚Pryč s ní!‘ Věřím, že to nejlepší mě ještě čeká.“

O svém návratu hovořil s trenérem Pavlem Hapalem. „Rád bych se zapojoval do tréninku, ale je to nevyzpytatelné. Když mě třeba začne bolet lýtko, nemám mít problém to říct. Trenér má pochopení, že mi návrat nějakou dobu potrvá, protože si něčím podobným rovněž prošel.“

Ladislav Takács z Baníku Ostrava se snaží získat míč od Filipa Kubaly z Hradce Králové.

Záložník si pochvaluje i komunikaci s kondičními trenéry i fyzioterapeuty. „Vesměs si teď vše řídím pocitově. Primární je síla, takže musím pořádně cvičit. Jak jsem se bavil s klukama, se Svozkou (Svozilem) a Provym (Provodem), tak pro hlavu i nohu a pro ten pocit je hodně důležité být na hřišti s klukama. Snažím se skloubit oboje.“

Kdy by mohl naskočit do hry, nechce předvídat. „Určitě bych něco chtěl stihnout už v té příští sezoně. Ale kdy... To nechci ani vyslovovat. V hlavě něco mám, jenže teď myslím hlavně den dopředu.“

Velkou část minulé sezony prožil doma ve Františkových Lázních.

„Po operaci jsem byl nemobilní, takže se o mě starali rodiče. Táta mě musel sprchovat, s tou nohou jsem to dva týdny nedokázal. Postupně jsem šel trošku přes bolest. A pak jsem nastoupil do lázní – do Františkových Lázních. To už jsem byl soběstačný. Do Ostravy jsem přijel, když kluci byli na zimním soustředění. Dál jsme rehabilitoval a začal posilovat. Zpočátku to bylo fakt hodně na palici, protože jsem musel dělat neoblíbené cviky, nudné. Ale věděl jsem, že mi to pomůže. A teď jsem tady a vše vidím lépe.“

Za rok, který téměř celý promarodil, se Baník hodně proměnil.

„Na to, že jsem tady něco přes rok, je změn dost. Teď vedení nastavilo nějakou novou koncepci, chce omlazovat, takže uvidíme, jak to bude klapat. Věřím, že to bude lepší než minulý ročník.“