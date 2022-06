Pochroumané koleno má Takács v pořádku a říká: Už jsem baníkovec

„Oproti jaru se podpisem nezměnilo nic. Snad jen to, že jsem už trvale hráčem Baníku,“ usmál se Takács, který může hrát uprostřed obrany i defenzivního záložníka.

Pochází z Chebu, kde byla v minulosti silná základna příznivců Baníku. Působila tam Chebská brigáda, která loni po 18 letech ukončila činnost. „V Chebu mám pořád kamarády, kteří fandí Baníku,“ potvrdil pětadvacetiletý Takács, který před zimním příchodem do Baníku prošel jen kluby v Čechách: Františkovými Lázněmi, Sokolovem, Teplicemi, Mladou Boleslaví a Slavií Praha.

Do Ostravy jste šel s přáním, aby se vaše hostování změnilo v přestup. Tudíž jste spokojený?

Jo, jo, přesně tak. Baník na mě uplatnil opci, za což jsem rád.

Motivaci vrátit se do Slavie jste neměl?

Už bylo víceméně jasné, že zůstanu v Ostravě, když Baník o mě bude mít zájem. A zůstat jsem chtěl i já.

Jak budete na Slavii vzpomínat?

Zažil jsem tam krásná léta, krásné časy. Byl jsem tam necelé tři roky. Mám hodně zážitků a jen dobré vzpomínky. Trochu mě mrzí, že mi tamější angažmá úplně nevyšlo zdravotně. Asi půlku jsem promarodil. Asi by vše bylo veselejší, kdybych toho odehrál více a byl zdravý.

Teď už jste zdravotně v pořádku?

Jsem v plné síle. Ale uvidíme, jak to bude po přípravě. (usměje se) Pro mě bude důležité přežít ji ve zdraví. Pak snad nebude žádný problém.

Trenér Pavel Vrba vás vidí spíše na postu defenzivního záložníka než jako stopera. Jste s tím smířený?

No... To teď slyším poprvé. (směje se) Víceméně je mi to jedno. Kam mě trenér dá, tam se budu snažit plnit pokyny a hrát nejlépe, jak umím. Budu rád, když budu hrát.

Co vám první tréninky pod novým koučem ukázaly?

Naznačil nám, co bude chtít hrát.

Prozradíte něco?

(Směje se) Teprve přípravu začínáme. Nevím, co k tomu říct víc.

Pocházíte z opačného konce republiky. Jaké to je, žít najednou v Ostravě?

Jo... Abych někoho neurazil. (směje se) Jsme tady se ženou spokojení. Máme byt v Porubě, kde nám nic nechybí. Jsou tam parky, což je pro naši malou dceru výborné.

Co si od angažmá v Baníku slibujete?

Abych se dostal znovu trochu do povědomí, zvednul se. Dlouho jsem nehrál, takže se chci dostat zpátky do formy a odehrát nadcházející sezonu v kuse. Nejméně sezonu.

Kdy se váš zimní odchod ze Slavie začal lámat na stranu Baníku, protože ve hře bylo i Polsko, že?

Bylo to takové složité. Byl jsem už jednou v Polsku, ale vracel jsem se, protože se zranil Kudy (Kúdela), takže mi to neklaplo. Půl roku na to jsem byl zase v Polsku, absolvoval jsem dvě zdravotní prohlídky, ale neprošel jsem skrz to koleno. Tam lékaři zjistili, že není v pořádku, takže jsem musel znovu na operaci. Načež se se mnou spojil trenér Smetana (v minulé sezoně vedl Baník před Tomášem Galáskem). Chtěl mě tady, vyšel mi vstříc, že se v Baníku doléčím a snad i něco odehraju a pak se uvidí. Za to jsem vděčný. Bylo to krásné gesto.

Potěšilo vás, že Baník o vás měl zájem, byť jste nebyl zdravotně úplně v pořádku?

Vážím si toho. Bylo to takové překvapení. Trochu jsem se bál, co bude. Ale ozval se Baník. Přišel jsem prvně na hostování s opcí. Kdyby se náhodou něco nepovedlo, šel bych zpátky do Slavie. Jsem rád, že jsem se doléčil, něco odehrál a zůstal tady. Už jsem baníkovec...