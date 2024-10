Ostře sledovaný Szikszay: dlouho klid, pak blázinec. Na konci poklona od Friise

Téměř přesně před rokem to po největším zápase českého podzimu schytal. I tehdy se hrálo v Edenu (1:1).

Tentokrát Szikszay odpískal dvaačtyřicet faulů, ale hru zbytečně nekouskoval. Udělil patnáct žlutých, z toho devět ve vyhroceném závěru, kdy už emoce přebily všechno ostatní.

Až na jeden incident, který se odehrál přímo za jeho zády a nemohl ho vidět, navíc všechno vyřešil sám a bez pomoci videa. I to se cení.

K monitoru musel jen kvůli zidanovské hlavičce domácího Oscara, který na konci nastaveného času udeřil sparťana Rrahmaniho, což byl nesmysl za červenou kartu. Mimochodem, sparťanský útočník dostal za předchozí provokaci žlutou.

Musím říct, že to byl jeden z nejlepších výkonů rozhodčího v derby, který jsem tady v Česku viděl. Líbilo se mi, že nás nechal hrát fotbal a zároveň při těch nejtvrdších soubojích ochránil hráče. Palec nahoru. Lars Friis o výkonu rozhodčího Szikszaye v derby

„Ten zákrok jsem neviděl, protože jsme se zrovna s dalšími hráči domlouvali na roh, který jsme měli zahrávat. Ale co jsem slyšel, bylo to zbytečné. Bude nám teď chybět, což je jediná kaňka na jinak skvělém výkonu,“ krčil rameny domácí kouč Jindřich Trpišovský.

Ještě předtím Szikszay po druhé žluté kartě vyloučil i hostujícího Vitíka. Ten po střele Rrahmaniho, kterou Kinský napoprvé nezkrotil, dobíhal míč a chtěl dorážet, což nestihl. Byl důrazný a slávisté v čele s Holešem a kapitánem Bořilem se na něj vrhli, bránili vlastního gólmana a začala nepřehledná potyčka.

O2 TV Sport @O2TVSportCZ 🟥🟥 V derby padly dvě červené karty. Nejprve byl za druhou žlutou vyloučený Vitík, poté hřiště opustil Oscar. #chanceliga https://t.co/xFJ0N1lS4K oblíbit odpovědět

Szikszay se mohl domnívat, že Vitík šlápl na brankáře Kinského, který už měl balon v rukavicích,. Byla to však Holešova kopačka, která se obtiskla do lýtka gólmana. „Viťas se ho ani nedotkl,“ mračil se sparťanský kouč Lars Friis, byť rozhodčího za výkon celkově chválil.

Co na to Szikszay? „Ve spolupráci s asistentem jsme udělili druhou žlutou kartu za to, jak Vitík kopl obránce Slavie do lýtka bez možnosti hrát míč. Brankář už měl míč v držení. Posléze došlo k hromadné konfrontaci hráčů.“

Szikszayovi muselo být dávno před výkopem jasné, že z něj bude nejsledovanější muž celého derby.

„Byl to velký nápor, to přiznávám. Ale nějaké zkušenosti jsme od posledního derby nabrali, zkusil jsem se od toho odrazit a něco změnit, což se nám dařilo. Samozřejmě až do té 85. minuty,“ podotkl pětatřicetiletý Szikszay v televizním rozhovoru. „Byly tam věci, které se daly vyřešit lépe, ale celkově to bylo dobré derby.“

A s tím se dá souhlasit.

Szikszay může děkovat hráčům obou týmů, kteří mu šichtu v 312. vzájemném souboji usnadnili. Až do posledních minut se nesnížili k záludnostem. Nešli po sobě jako loni, kdy se z fotbalu stala jatka a některé souboje byly o zdraví.

„Na konci to sice byl trochu blázinec, ale většinu zápasu se hrál fotbal. A řekl bych, že skvělý na obě strany. A že na konci vzplály emoce? Možná to bylo i výsledkem, který byl těsný. Ale k derby tohle prostě patří,“ pokračoval Szikszay.

Byl to jiný příběh než před rokem, kdy se i samotní aktéři shodli na tom, že šlo o nedůstojný zápas.

Tentokrát musel Szikszay na dlouho řešit jediný vážnější konflikt. To když slávistický útočník Chytil úmyslně stoupl do cesty Vindhalovi a ramenem ho rozhodil při výkopu. Dánský gólman pak vyhuboval jak soupeři, tak rozhodčímu, který celý celou situaci přešel mírnou domluvou.

Právě soubojem těchto dvou přitom loni začala potyčka, při níž se kapitánové Bořil s Krejčím drželi pod krkem a Szikszay oba vyloučil. Komise tenkrát rozhodčí za výkon v derby nesundala, byť nevyloučil sparťana Preciada za surový zákrok na Provoda.

„Jejich výkon nebyl příčinou toho, v jakém duchu bylo utkání odehráno,“ oznámila.

Vždy, když některého rozhodčího pochválím, blbě to dopadne. Ale snad můžu říct, že v první půli nebyl vůbec vidět, což je vždycky výborná vizitka. Na konci tam bylo pár těžších situací, ale to je v takovém zápase normální. Celkově přispěl ke kvalitnímu zápasu. Jindřich Trpišovský o výkonu rozhodčího Szikszaye v derby

Přesto fanoušky překvapilo, že komise ukázala zrovna na něj. Úvod sezony mu sice vyšel, jako hlavní odpískal pět zápasů a problémy v nich neměl, jenže mnozí pochybovali, jestli si po loňském fiasku vůbec dokáže u hráčů zjednat respekt.

Fanoušci obou táborů ho před výkopem společně vypískali, on se ale rozhodit nenechal.

A na trávníku dal hned na začátku jasně najevo, jakým stylem hodlá duel řídit.

Když Krasniqi na polovině hřiště zezadu žďuchnul do Dioufa, který upadl, Szikszay jednoznačným gestem ukázal: „Tohle pískat nehodlám.“

Poměrně háklivý byl naopak na jakékoli držení. A to na obě strany.

„Musím říct, že to byl jeden z nejlepších výkonů rozhodčího v derby, který jsem tady v Česku viděl,“ řekl sparťanský trenér Friis. „Líbilo se mi, že nás nechal hrát fotbal a zároveň při těch nejtvrdších soubojích ochránil hráče. Palec nahoru.“

„Vždy, když některého rozhodčího pochválím, blbě to dopadne,“ reagoval Trpišovský. „Ale snad můžu říct, že v první půli nebyl vůbec vidět, což je vždycky výborná vizitka. Na konci tam bylo pár těžších situací, ale to je v takovém zápase normální. Celkově přispěl ke kvalitě zápasu.“

Klíčové bylo, že Szikszay tentokrát nedopustil, aby se mu utkání rozpadlo pod rukama. I proto třeba zkraje druhé půle důrazně napomenul slávistu Chorého i sparťana Vitíka. Ten první to v souboji na půlce přehnal s agresivitou a ten druhý oplácel.

Předtím Szikszay ukázal kartu Rynešovi a Douděrovi za podobné zákroky, kterými hasili možný brejk soupeře. Jakmile ovšem do otevřenější slávistické defenzivy postupoval hostující kapitán Panák, po kterém dobíhající Provod lehce sáhl rukou a pak ho tělem svalil, nepískalo se.

Možná přísná následně byla žlutá pro Dioufa. Szikszay mu ukazoval, že Preciada při sprinterském souboji udeřil loktem do tváře. Obličeje soupeře se však slávistický fotbalista dotkl spíš letmo a prsty. Preciado vlastní pád dost přihrál.

Největší rozdíl v Szikszayově výkonu tehdy a teď byl však patrný především v jeho sebevědomí. S verdikty neváhal a neotálel. I v závěru, kdy faulů a ošemetných zákroků přibývalo, tahal během chviličky karty okamžitě a bez pochybností.

Za faul na Sörensena, kterého po odkopu dohrál domácí Wallem.

Za úmyslnou ruku Preciada, jenž zastavil Provodovu průnikovou přihrávku.

A pak i za Provodův šlapák na Panáka i Solbakkenovo povalení Zafeirise. Žlutou ihned po příchodu na trávník viděl i Zmrzlý, protože na půlce oběma rukama stáhl unikajícího Daňka.

Pak už vypuklo jiskřivé a lehce chaotické nastavení a v něm i chybička, která bude Szikszaye mrzet. Reparát za loňský rok nicméně zvládl.