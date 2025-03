Sudí Szikszay chyboval v Budějovicích, penaltu pro Karvinou pískat neměl

Dynamo, nejhorší tým ligy, v domácím prostředí nad Karvinou vedlo, když Sziskzay nařídil penaltu po letmém kontaktu domácího Tischlera s Čavošem.

Hostující hráč dostal z levé strany přihrávku do pokutového území, zasekl si balon na střed a šel k zemi. Bránící fotbalista se ho lehce dotkl rukou a možná o něj zavadil kolenem.

„Tento kontakt ale nebyl příčinou pádu. VAR měl v tomto případě intervenovat,“ tvrdí komise.

Domácí z nařízené penalty inkasovali a zanedlouho šli po faulu Hubínka na Bužka navíc do deseti. I tak podruhé v zápase vedli, ale ve druhém poločase nadějný výsledek ztratili. Všechny tři góly hostů vstřelil útočník Vecheta.

⚽ Ladislav Szikszay viděl počínání Tischlera proti Čavošovi jako nepovolené a nařídil penaltu. Z té se následně prosadil Filip Vecheta. #chanceliga pic.twitter.com/ugO6bGbL1k — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) March 16, 2025

Komise rozhodčích v pondělí naopak posvětila pokutový kop pro Duklu, jejž v závěru sobotního utkání v Pardubicích proměnil záložník Hora a rozhodl o výhře 1:0.

„Domácí Šimek zasáhl předloktím ruky obličej hostujícího Milly. Pro nařízení pokutového kopu je podstatné, že k zasažení soupeře došlo výrazně dříve, než hráči podstoupili souboj o míč,“ stojí v komuniké komise. „Pokud by rozhodčí pokutový kop nenařídil, nejednalo by se o zjevnou chybu a VAR by v tomto případě neměl intervenovat.“

Duel Pardubic s Duklou řídil Karel Rouček.