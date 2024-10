Píská Szikszay, budou penalty, věštil Veselý. Mají si snad hráči uříznout ruce?

„Aspoň, že to neovlivnilo výsledek zápasu,“ oddechl si domácí kouč Jaroslav Veselý. Ale spokojený nebyl. „Myslím, že všichni aktéři utkání se mnou budou souhlasit: Takovéto penalty ne!“

Za stavu 1:1 měli výhodu nejprve hosté.

Ladra tak trochu naslepo nahodil míč špičkou kopačky do skrumáže v šestnáctce. Od Pulkrabova těla se balon odrazil k Hybšovi, jenž se snažil soupeře tělem odstavit. Letící míč ho však letmo zasáhl do ruky, kterou měl však v přirozené poloze vzhledem k pohybu těla.

Szikszay dotyk paže viděl, ale myslel si, že se provinil hráč Boleslavi. Proto nejprve ukázal proti hostující bráně. Pulkrab i Ladra, kteří měli k situaci nejblíž, ovšem vehementně protestovali, také proto sudí počkal s navázáním hry a počkal si na kontrolu od videa.

Možnou ruku na záběrech u videa hledali zkušený Miroslav Zelinka s Janem Hurychem. A po takřka čtyřminutovém zkoumání našli.

„Přimlouval bych se, aby takový zápas končil bez penalt. A hlavně, abychom je nehledali na videu a zpomalených záběrech. Tohle přece ani nemůžete hráčům vyčítat, pro oba je to strašně těžké. Jak mají reagovat? Copak si mají ruce uříznout? Když na mě teď z metru hodíte balon, taky nestihnu uhnout,“ čertil se Veselý před novináři.

„Nejsem sice žádný pravidlový odborník, ale pamatuju si seminář před Eurem, kde nám tvrdili, že v situacích, kdy nebude možné bezprostředně reagovat, by se penalty pískat neměly,“ krčil rameny kouč, který současně s Bohemians působí jako asistent u národního týmu.

V neděli po poledni málem přísný verdikt rozhodčích stál Bohemians všechny body. Jenže pak jako by se Szikszay smiloval a své předchozí rozhodnutí kompenzoval. Už v nastaveném čase – tentokrát bez pomoci videa – nařídil penaltu také domácím. I hostující Kostka se samozřejmě balonu rukou v pokutovém území dotkl, paži měl zhruba v úrovni ramene, což je přitěžující okolnost. Júsuf ho ovšem nastřelil z metru, možná metru a půl, když proti němu Kostka byl zády.

„My jsme naštvaní, oni jsou naštvaní. Ten zápas má takovou hořkosladkou dohru,“ komentoval Veselý. „Úplně zbytečně se hádáme, v jaké poloze ta ruka je. A není to jen o tomhle zápase a hře rukou. Když jsem viděl, za co se nařizovala penalta v Hradci Králové...,“ připomněl Veselý sobotní ligový duel, aniž by myšlenku dokončil.

Hradec kopal penaltu za Muritalův údajný faul loktem na Čiháka. I tam ji hlavní sudí Radina nařídil až na popud videoasistenta Zelinky...

V neděli svého zkušenějšího kolegu zase poslechl Szikszay, který před dvěma týdny řídil v nedalekém Edenu derby pražských S.

„Je to kvalitní rozhodčí, respektuju ho, ale přijde mi, že pokaždé, když mě píská, je nějaká penalta. Před zápasem jsem si z toho dělal trochu srandu. A vidíte,“ vykládal Veselý.

Szikszay byl před měsícem u remízy klokanů v Liberci (2:2), kde pokutový kop proměnil domácí Tupta. V předminulé sezoně odpískal celkem tři penalty v zápasech Bohemians se Spartou, z toho dvě pro soupeře z Letné. Když ještě Veselý trénoval druholigovou Chrudim, nařídil Szikszay proti jeho týmu penaltu v utkání s Táborskem.

Mimochodem, hostující trenér Andreas Brännström v neděli penaltové situace v Ďolíčku blíže komentovat nechtěl. „Omlouvám se, zatím jsem neměl možnost podívat se na to na velkém monitoru. Ale budu věřit rozhodčím, že všechno viděli správně.“