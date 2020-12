Mužík je zpět v Pardubicích, kouče zaujal góly na hostování v Chrudimi

Na jaře přišel z pardubické rezervy na hostování do Chrudimi, za niž ve druhé nejvyšší soutěži do konce minulého ročníku stačil nastřílet solidních pět branek. A letos na podzim jich útočník Ladislav Mužík má na kontě už sedm po dvanácti odehraných duelech, díky čemuž se dělí o první místo mezi kanonýry Fortuna národní ligy s líšeňským záložníkem Jaroslavem Málkem. Žádný div, že ho Pardubice, které v první lize čekají do Vánoc ještě tři zápasy, okamžitě po návratu ze sousedního města zařadily do kádru...