Ředitel zaskočil na lavičce Olomouce za nemocné trenéry. Užil jsem si to, řekl

„Máme tři body, což je strašně důležité. S Libercem jsou to těžká utkání. Mají silné mužstvo, takže jsme spokojení,“ prohlásil Minář.

Dění kolem koronaviru upozadilo premiéru navrátilce Romana Hubníka, na trávníku si ale vzal hlavní roli zpět. V defenzivě byl přesný a nekompromisní, k tomu úspěšné pokusy o pasy za obranu a v 16. minutě po rohu hlavou našel volného Gonzáleze, který zblízka hlavou rozvlnil síť.



„První půlku, až na jednu střelu, jsme utkání měli pod kontrolou a snažili jsme se být nebezpeční, hlavně v křídlech, což jsme cítili, že dosud nebylo. Chtěli jsme hrát přímočaře, kluci s trenéry na tom celý týden dělali a taktika, kterou zvolili, byla správná,“ chválil Minář.



Hanákům zatrnulo před koncem poločasu, kdy se v souboji ohnal Nešpor rukou po Hromadovi, za což dostal žlutou kartu a sudí Julínek ještě nechal situaci přezkoumat videem.

„Hned jsem sudímu říkal, že za mě je to jasná červená. Přiznám, že na oko diváka to možná není pěkné a občas nějaký souboj přifilmujeme a přidáme tomu něco, ale Nešpi mi loket dal. A po zápase sám řekl a sudímu poděkoval, že ho nevyloučil, protože i za něj to byla jasná červená,“ prohlásil Hromada.

Nešpor jeho slova o děkování rozhodčímu popřel. „Tak to nevím, to vůbec ne. Rozhodčí to posoudil, jak to posoudil, takže je zbytečné se v tom babrat. Dostal jsem žlutou kartu,“ řekl útočník Sigmy. „My jsme se na to dívali, sledovali to i lidi, kteří jsou za to zodpovědní. Oni jsou přesvědčení a my taky, že to byla žlutá karta,“ dodal Minář.

Radost olomouckých fotbalistů po gólu Pabla Gonzálese v ligovém utkání proti Liberci.

Po přestávce Sigma upustila od aktivní hry a vyklidila střed hřiště. Přesně takovým způsobem loni prohrávala zápasy. A mohlo se to stát i s Libercem, když po hodině hry fauloval Hubník v šestnáctce Rabušice a sudí nařídil penaltu. Brankář Aleš Mandous ale Kamso Maru vychytal.



„Loni dal Kamso Mara šest penalt ze šesti, ale to se stane. Je potřeba ho povzbudit a jít dál. Škoda, kdybychom vyrovnali, bod bychom si odvezli,“ je přesvědčený Hromada.

Trenérský záskok i díky Mandousově zákroku Minářovi vyšel. Na lavičce nestál poprvé, jen si oživil vzpomínky na předchozí angažmá v Mladé Boleslavi a epizodně koučoval už i Sigmu.

„Bylo to před více než šesti lety, když jsme poprvé sestupovali a v Liberci jsme hráli 1:1. Nepříjemné to teď bylo hlavně pro Radka, který mužstvo chystal. Já jsem si to užil, pro mě je to pumpování, proto stávám v tunelu, protože na tribuně jsem strašně nervózní. Venku trpím šíleně, doma si můžu v tunelu pomoct. Tím, že jsem teď byl ve výběhové zóně, kde se můžu vykřičet a gestikulovat si rukama, je to pro mě daleko lepší,“ přiznal Minář.

Minimálně za týden na Letné proti Spartě si to zopakuje.