Sigmu dosud posílila trojice hráčů – 30letý slovenský obránce Tomáš Huk, jenž v dresu Piastu Gliwice odehrál v polské nejvyšší soutěži 116 duelů, slovenský brankář Matúš Hruška, kterému v Dukle vypršela smlouva, a reprezentant Severní Makedonie Tihomir Kostadinov.

Od nové sezony bude Minář kromě vylepšování kádru Sigmy zastávat i jednu další funkci. Na úterním Ligovém grémiu LFA byl zvolen do Ligového výboru. Mandát členů výboru trvá jeden rok, tedy do konce příští sezony.

Mužstvo se teprve formuje, pracujete na dalších příchodech?

Určitě s tím nejsme spokojeni, protože trenér má požadavek na šest až sedm hráčů. Zatím tady máme tři hráče a na dalších pracujeme. Samozřejmě to není jednoduché, protože hráči jsou pod smlouvou, probíhají jednání. Takže budeme spokojeni, pokud se nám podaří přivést ještě dva nebo tři hráče.

O jaké posty máte zájem?

V této fázi nás zajímají především útočníci, máme představu že jeden by mohl dorazit na hostování, dále by mohl přijít jeden hráč na křídlo, protože na těchto postech máme kluky zraněné. Ať už Honzu Klimenta, nebo Yunusu Muritalu. Podařilo se nám přivést brankáře Matúše Hrušku, kluci z trenérského štábu celou dobu chtěli mít jednoho našeho mladého brankáře a jednoho zkušeného. A do středu hřiště přichází Tihomir Kostadinov. Trenéři vybrali tyto hráče, zatím to vychází, ale pracujeme na dalších hráčích, snaha je přivést ještě minimálně tři další.

Zmínil jste útočníka Klimenta. Zůstane, nebo ne?

Myslím si, že je to stále nějakým způsobem otevřené. Honza může zůstat, nikdo ho nevyhodí, ale samozřejmě pokud budou nějaké schůzky a budeme se o něčem bavit, tak se může stát cokoliv. Čekáme na oficiální nabídku Slavie. V tuto chvíli bych řekl, že z naší strany nic aktuálního není.

Olomoučtí fotbalisté slaví výhru v poháru.

A Filip Zorvan?

Zorvan se dneska přišel rozloučit, říkal, že ještě nic jistého nemá, ale já si myslím, že nic nemá jen proto, že chce něco lepšího, než má nyní na stole. Tento týden jsem mluvil i se stoperem Kubou Pokorným, zatím ani on neřekl, že by něco měl, ale on to má pořád postavené, že bude čekat do poslední chvíle a chce prostě někam vyrazit.

Existuje možnost, že byste na ně počkali?

Já jsem mu řekl, že kdyby se náhodou něco nenašlo podle jeho představ, telefon na mě má. Řekl mi však, že má dvě nabídky, které pro něj manažer drží, ale on by chtěl řešit ještě něco jiného. Pravděpodobnost, že by nevzal jednu z těch dvou nabídek a vrátil se, je minimální. Takže přibližně na 99,9 procenta bude někde jinde.

Tomáš Janotka přiznal zájem o Daniela Trubače z Teplic. V jaké fázi jsou jednání?

Nebudeme zastírat, že o Trubače máme zájem, dali jsme nabídku Teplicím, ale ty zatím nechtějí slyšet, že by ho hráči uvolnily. Ale myslím, že další jednání ještě proběhnou.

Je velký rozdíl v podmínkách?

Ano, je.

A je Sigma schopna je nějakým způsobem naplnit?

Pokud obě strany budou chtít jednat, tak vždycky dojde ke kompromisu, ale musíme se dostat k tomu, že budeme chtít jednat na obou stranách.

Padlo i konkrétní jméno levého krajního záložníka Vojtěcha Sychry, jak to vypadá s ním?

Je to hráč, o kterého se zajímají minimálně dva nebo tři kluby včetně náš, v tuto chvíli je to stejný příběh jako s Trubačem. Zatím Pardubice nechtějí o jeho prodeji jednat, ale myslím si, že to bude mít nějaký efekt.

Střední záložník Dominik Janošek, je tam nějaký kontakt?

No, jak se říká ve fotbale, kontakt určitě je. Takže o sobě víme, on má také svůj termín, do kdy chce čekat s nějakými českými kluby, protože taktéž preferuje i zahraniční nabídky. Je tam nějaký časový horizont, kdy se k němu buď vrátíme, nebo půjde někam jinam.

Dominik Janošek jako posila nizozemské Bredy

Tomáš Janotka mluvil o tom, že máte nějaký rozpočet, se kterým musíte operovat. Na druhou stranu máte velký argument, že odehrajete aspoň 8 zápasů v Evropě. Sponzorům se to musí zamlouvat. Je možné za nimi přijít a říct si o větší podporu?

Já nikdy neměl zásadní budget. To je prostě realita, protože i když jsme prodávali hráče, tak všechno šlo do provozu, aby byla firma a klub zajištěn a všechno bylo pokryto, aby to bylo zdravé, abychom se chovali jako správní majitelé. Nějaké peníze nám přijdou na konci září nebo i v listopadu z UEFA, ale dokud tady nebude majitel, který nastaví trend, co si můžeme dovolit, musíme být opatrní a chovat se jako správní, rozumní majitelé.

Jak to tedy vypadá v souvislosti se vstupem společnosti Kaprain do klubu?

Je to stejné jako s hráči. Dokud nemáte všechno podepsané, uzavřené a zaregistrované, tak ani v tomto případě není možné prezentovat, že je něco hotové.

Jak silný je pro vás při setkání s potenciálními posilami argument, že klub bude hrát evropské poháry?

Je to lepší, než kdybychom tu možnost neměli, ale buďme upřímní, hráči chtějí cítit ambice klubu dlouhodobě. Neznamená to, že když jsme teď dosáhli na předkola v Evropské lize a máme jistotu skupiny Konferenční ligy, je to nabídka, na kterou každý hráč okamžitě zareaguje. Chtějí vidět, že za vámi stojí někdo silný, že je tady silný majitel a že se to někam posune. Třeba v Ostravě je nyní hráč, kde jsme jednali a byli jsme si rovni v podmínkách. Nebudu ho jmenovat, ale ve finále jsme slyšeli: pánové, ty ambice jsou prostě větší, je tam majitel, je tam jasná vize pravidelné účasti v pohárech. My musíme každý rok bojovat o 6. místo, abychom se dostali do podvědomí hráčů, a pak naše pozice bude mnohem jednodušší.

Ale částečně to funguje.

Je to výhoda, to ano. Například Tomáš Huk dal jednoznačně přednost české lize, která je lepší než nabídky ostatních, Evropa ho přilákala. Ale je to u každého jiné.

Tomáš Huk jako posila olomoucké Sigmy.

Myslíte si, že se Sigma udrží takovou úroveň, na jaké je nyní?

Pokud budeme mít silného majitele, tak stoprocentně. Když si vezmete, že budete mít silného majitele, a máte takovou sílu v mládežnických kategoriích… to by bylo špatné, kdyby se to horšilo.

Roste klubu prestiž i tím, že jste byl zvolen do ligového výboru LFA? Bude mít klub silnější hlas?

Byl jsem tam za druhou ligu už v minulé sezoně, kde to vyšlo z umístění B týmu v předchozím ročníku. Já nejsem ten typ člověka, který by se o to pral. Není to moje parketa, nerad mluvím s novináři, ani do těch komisí se netlačím. Překvapilo mě, jak kluby reagovaly na moje jméno pozitivně.

Jak by to mohlo Sigmě pomoci?

V první řadě jste neustále v kontaktu s velkými hráči, takže k nim máte mnohem blíž. Pak tam pochytíte spoustu informací, což je velmi důležité, protože ti, kteří jimi disponují, mají další možnosti.

Zmínil jste béčko, jak berete v pozici sportovního manažera, že áčko je velmi úspěšné a béčko padá do poloamatérské ligy?

Lhal bych, kdybych řekl, že mi to nevadí, ale také jsem věděl, že béčko asi neudržíme ve druhé lize dlouhodobě. Vlna těch mladých, kteří se tam schází, je dva tři roky dobrá, ale pak zase nemáte potřebnou kvalitu. Zásadní problém byl ve velkém počtu našich zraněných hráčů v A-týmu. Hráči, kteří to měli táhnout a jezdit pomáhat každý víkend, byli zranění.