Olomoucký šéf o chybné vstřícnosti ke Slavii, výbuchu i datovém skautingu

„Tam nemám co dělat. Bylo to buranské, jak jste správně napsal,“ vrátil se k přešlapu, za který zaplatil patnáct tisíc korun. Upřímně však dodává: „Nemohu zaručit, že tam nevletím znova.“ Jarní část sezony startuje! Sigma se chce zítra v Jablonci odrazit z desátého místa.

Jak jste si zhodnotili podzim?

Tak, že s ním nejsme spokojeni. Teď se nebudu bavit o předvedené hře, měli jsme lepší zápasy i horší, ale o bodech a těch máme málo. Našli jsme si příčiny, proč ztrácíme body v závěru. To bylo i v minulé sezoně. Víme, na co se musíme zaměřit.

Já vím, že na hřiště nemůžu jít. Jsem ale čím dál víc nervóznější, prožívám to a nespím. Takový jsem někdy magor. Patří to k tomu.

S jakým cílem jdete do jara?

Bojujeme o všechny tři skupiny. Máme blízko k první skupině, ale možná ještě o malinko blíž k poslední. Když ztrácíme čtyři body na šestku, musíme se o to poprat. Ale taky si musíme dávat pozor, abychom náhodou neskončili v poslední skupině. Nemůžeme být horší než v prostřední skupině. To bych bral jako velký neúspěch. A co nejdál chceme dojít v českém poháru.

Mnoha hráčům končí smlouvy – Hubníkovi, Benešovi, Vepřekovi, Greššákovi, Zahradníčkovi, Hálovi, Yunisovi a Gonzálezovi. Hrají o novou, nebo jste už někomu oznámil, že má před sebou poslední půlrok v Sigmě?

To jsem nikomu neřekl. Ale starší hráči jsou nejvíc zranění – Víťa Beneš, Roman Hubník, Michal Vepřek. Měřítko není jejich výkonnost, víme, jaká je, jsou to ligoví hráči, ale musíme si ověřit, že během jara vydrží zdravotně. To je hlavní klíč k tomu, jestli budeme s někým prodlužovat smlouvu, nebo ne. Někteří smlouvu prodloužit nechtějí, jsou tady dlouho, González má zase jiné představy. Z devadesáti procent mě zajímají všichni hráči, ale rozhodneme se během jarní části. Základ je zdraví. Jedno utkání jsme hráli bez stoperů, další bez útočníků.

Bude u prodloužení smluv se zkušenými hráči důležité i to, jestli postoupí B-tým do druhé ligy, kde by mohli být mentory?

Přesně takhle to je. Chtěli bychom s B-mužstvem postoupit. A zrovna v béčku nejsme na stoperských postech v komfortní situaci.

Rozzuřený olomoucký sportovní manažer Ladislav Minář (druhý zleva) spílá sudím v zápase se Slavií.

Když se uzdraví marodi, máte v áčku široký kádr, že?

I proto jsme do něj moc nesahali, přivedli jsme akorát Honzu Navrátila, cítili jsme, že Martin Hála nebude na začátek přípravy. Ani Vaněček a někteří další. Nemohli jsme to nafukovat, platový mantinel je, nemohli jsme přivést tři hráče, i když bych si to přál. Logický byl příchod krajního hráče. Trenér chtěl ověřeného ligou. Potřebujeme se doléčit. Bohužel to ještě potrvá.

Navrátil se nedohodl na podmínkách ve Slovácku...

...jako jestli jsme mu nedali lepší podmínky? U Honzy Navrátila bylo podstatné, že chtěl jít do Sigmy. Mohl zůstat ve Slovácku, kde mu možná nabízeli o půl roku kratší smlouvu než my. Nemůžu říct, že jsme mu nabídli daleko lepší podmínky, má svůj standard odpovídající kvalitě hráčů, kteří mají tři sta utkání v lize. Zná prostředí. Všichni víme, že celou kariéru bojuje s čísly. Ale dneska najít hráče, který má čísla, tak nebude v Sigmě Olomouc.

Nejžádanějšími sigmáky v zimě byli Václav Jemelka s Kryštofem Daňkem. Dostali jste na ně nabídku, která stála za úvahu?

Zásadní je, že nikdo z nich nebude odcházet. Ano, můžu potvrdit, že na Vaška Jemelku jsme dostali konkrétní nabídku, za kterou jsme poděkovali a odmítli ji. O Kryštofa Daňka žádný oficiální zájem nebyl.

Tak jste pustili jen na hostování do Karviné nevytěžovaného Radka Látala.

Nechali jsme širší kádr i kvůli covidu, karanténě. Radka Látala jsme pustili do Karviné i proto, že máme v béčku Slavíčka, kterého si chtěli vzít do přípravy dva druholigové kluby. Věříme mu, zlepšuje se. Z Karviné jsme cítili, že berou Látala do sestavy. Pomůže to všem.

Je Sigma v takové ekonomické kondici, že není nucena teď prodávat hráče?

Sigma je na tom ekonomicky tak, jak každou sezonu. Víme, co nám chybí, a během sezony s tím bojujeme tak, abychom měli všechno vykompenzované do konce sezony. Začal jsem v únoru tady devátý rok a nepamatuju, že by hráči čekali čtrnáct dnů na výplaty. Klub nedluží ani korunu, z tohoto pohledu je to výborné. Třeba konkrétně u Vaška Jemelky rozhodla sportovní stránka. Nabídka nebyla špatná, ale ani taková, že bychom se z ní měli zbláznit a Vaška pustit. Když se dostane do formy, kterou na podzim kvůli zdravotnímu stavu neměl, tak je to jednatelné dál za jiných finančních podmínek. Smlouvu má do roku 2024.

Hledáte už levonohého stopera?

Jo, klidně dva. Koukáme se na hodně hráčů. Ale teď byla přestávka tak krátká, že se nám zdál zahraniční hráč neřešitelný. S trenérem bychom si představovali i středního halva typu Hořavy, Pospíšila, Matějovského, kteří chtějí hrát, tvořit. Bavíme si také o krajním záložníkovi, protože jak Tomáši Zahradníčkovi, tak Martinu Hálovi končí smlouva. Minimálně tři posty musíme k létu hledat. Největší problém cítíme ve středové řadě, co se týče individuální kvality. Proto se i mění způsob hry.

Z kombinační Sigmy na nátlakovou, presinkovou.

Jsou pracovití, ale abychom byli dominantní na míči, to tam není. Vidíme tam velké rezervy. Pokud přijede kvalitní soupeř, hrajeme s ním daleko lepší utkání. Potom se trápíme, když nám někdo chytře cukne, protože se tam nemůžeme individuálně dostat. Ve středové řadě bychom potřebovali větší kvalitu.

Ze Slavie u vás hostuje brankář Jan Stejskal. Existuje předpoklad, že byste jej koupili?

V této fázi ne, uvidíme, co bude v létě. Jestli ve Slavii bude Mandous a Kolář, těžko se tam bude někdo prosazovat. Může to být otázka dalšího jednání. Ale Slavia měla klauzuli, že si ho může v zimě stáhnout, kdyby odešel Kolář. Honza pokračuje a jsme rádi, že ho máme. Zvlášť když Macík je ještě týden zraněný. Prvotní vyšetření ukazovala, že má zlomenou navikulárku, což by bylo celé jaro pryč. Stáhli jsme kvůli tomu z hostování v Rohožníku Jakuba Trefila, který ale teď už nemůže nikde jinde nastoupit, je z toho nešťastný. Byli s ním spokojeni. Budeme to řešit, prodloužíme s ním smlouvu. Manažerům říkám, že kádr chceme držet na dvě soutěže.

Fenoménem je datový skauting. Zavřela si tato platforma v Sigmě dveře nepovedeným příchodem Dominika Radiče?

Šli jsme do analytiky jednou a hned se nám to nepovedlo. Když něco zkusíte a nepovede se to, začnete k tomu mít odstup. My jsme toho hráče měli nasledovaného, cítili jsme, že je to padesát na padesát. Díky analytikům jsme se do toho nechali překlopit. Čísla v rámci slovinské soutěže byla velmi dobrá, akorát vám už nikdo z analytiků neřekne, jestli hráč je schopný se adaptovat do naší ligy. Musíme řešit každou korunu. A řekněme si to na rovinu: datový skauting by nás stál měsíčně jako jeden nejlépe placený hráč. Trošku se to zabrzdilo, první špatná zkušenost nám udělala malinký blok, ale neříkám, že se k tomu nevrátíme. Někdy bychom tento rozbor potřebovali. Je to trend, kluby to jedou. Chviličku jsme od toho upustili, ale v žádném případě to nehaníme. Ba naopak. Do budoucna si to dokážeme představit.

Český fotbal po konci Romana Berbra snad prochází očistou. Jaký na to máte názor jako zkušený funkcionář?

Já tyhle otázky nemám rád, ani na ně nebudu odpovídat. Fotbal dělám dost roků, a když vidím, co někdo někde vykládá... A já to zákulisí znám. Je lepší se k tomu radši nevyjadřovat. Někteří se k tomu vyjadřují a myslím si, že by se k tomu ani vyjadřovat neměli. Nebudu se do toho pouštět.

Jak jste přijal pokutu za vběhnutí na hřiště v zápase proti Slavii?

Jel jsem tam osobně, i když jsme to měli v covidové době přes počítač, ale bral jsem to tak, že má povinnost je tam zajet obhájit se. Komise neměla otázky navíc, vyslechla si mě. Měl jsem polehčující okolnosti – jsem jeden z nejhodnějších, ještě jsem tam nebyl.

Tehdy vás tolik namíchl rozhodující gól po sporné ruce?

Podtext utkání se Slavií byl jiný, stahoval se ke dvěma zápasům. Vyšli jsme jí hodně vstříc a pak si troufnu říct, že jsme byli dvakrát poškozeni a ještě nás tam zbili. Tam jim nevyloučili hráče, to je podle mě ovlivnění utkání. Tady prohrajete gólem nególem. Moje reakce byla nahromaděná, neměla nic společného s gólem rukou, nebo nerukou. Někteří mi v klubu vyčítali, že jsme jim vyšli vstříc odloženým zápasem v době, kdy neměli formu a my, do čeho jsme kopli, jsme dali gól, takže ani trenéři s tím nebyli ztotožnění. Cítil jsem, že tím odloženým utkáním jsem všechno pokazil. To nebylo šťastné. A když v 94. minutě je faul, ale bojíme se, abychom tam nenakopli balon a něco se nestalo, tak to ve mně bouchlo. To je celé.

Jste ponaučený?

Pokutu jsem zaplatil a bylo to vyřešené. Za trenéry ji přitom platí klub. Já vím, že na hřiště nemůžu jít. Jsem ale čím dál víc nervóznější, prožívám to a nespím. Takový jsem někdy magor. Patří to k tomu.