Olomoucký manažer Minář: Doba je těžká, potřebujeme každou korunu

Takže na klíčovém Ligovém grémiu 12. května bude Sigma hlasovat pro dohrání soutěže?

Je to na rozhodnutí vlády, ne klubu. Pokud ale bude možnost 11. května začít trénovat naplno a 25. května začít hrát, tak Sigma Olomouc to vítá.

Obavy ze zdravotních rizik nemáte? Některé moravské kluby údajně chtějí sezonu ukončit.

Nevím, co se proslýchá. Ale každý klub má na to nějaký názor, hájí svůj zájem v návaznosti na postavení v tabulce, ekonomické věci, což je pochopitelné. Sigma to vidí tak, že pokud není žádný legitimní důvod, proč by se to mělo předčasně ukončit, když je čas až do července, chceme to dohrát. Rozhodující bude grémium ligových klubů, které to musí rozhodnout. Ale jiné země jsou v horším stavu a pořád si pohrávají s myšlenkou, že soutěž chtějí dohrát.

Pro Sigmu je zajímavý především český pohár, v semifinále hostíte Liberec.

Ale Mol Cup patří pod národní asociaci, ne LFA.

Jako většina ligových klubů jste se také dohodli s hráči na snížení mezd. Jak moc nouzový stav dopadá na ekonomiku Sigmy?

Není to otázka momentálního stavu, ale dalších měsíců.

Omezí firmy sponzorství?

Je hodně partnerů, kterým končí smlouvy. Pak jde o nějaké příjmy z LFA, z televizních práv, hlavního partnera Fortuny. Do těch smluv nevidím, ale může se stát, že plnění pro kluby může být v případě nedohrání daleko menší. I proto Sigma říká: Pokud je možnost, dohrajme to. Sigma potřebuje každou korunu a každé krácení z různých sfér pocítíme. Doba je těžká bez ohledu na to, jestli se soutěž dohraje, ale pokud to jen trošku jde, tak každá koruna, která může přijít díky dohrání soutěže, je pro nás důležitá.

V zimě jste prodali Zimu do Slavie, Plška do Maďarska, naposledy mladého brankáře Vítka do Manchesteru United, tenhle balík vám pomůže, ne?

Víte, jak to je - ty částky jsou rozložené do splátkových kalendářů, takže to není tak, že když Sigma udělá transfer, má peníze na účtu. Každá smlouva má jiný charakter.

Jaký dojem na vás zanechala jednání se světovým gigantem Manchesterem United?

To je kolos. Co se týče odchodu takhle mladého hráče do takového klubu, jde hlavně o image, prezentaci, aby se dalo také veřejnosti najevo, že i ze Sigmy Olomouc může hráč odejít do takového klubu. Je potřeba říct, že v první fázi to vůbec není o penězích. Když se ta možnost naskytne, chcete to tomu chlapci umožnit. Musíte to vyhodnotit. Brankáři to mají vždycky těžší. Ano, finanční bonusy tam jsou podle toho, jestli se prosadí do Premier League. Ale to je při té konkurenci a jeho věku běh na dlouhou trať. Ani tak by nešlo o abnormální transfer, ale bylo by to na úrovni slušných hráčů v rámci ligy.

Kalase Sigma takto prodávala do Chelsea. Vyptávají se zahraniční kluby na vaše talenty častěji?

Byl teď i nějaký zájem z Itálie o mladého hráče, také by nešlo o peníze, ale tam se nám to nezdálo ani po stránce image a prezentace. Hráče a brankáře posuzujeme jinak. Tohle byl kolos. Lidi z Manchesteru nemají problém sednout do letedla a dorazit, úroveň jednání byla vysoká. Prostě je vidět, že je to velkoklub, který má na všechno lidi. Tohle mají zmáknuté.

Sportovní manažer fotbalové Olomouce Ladislav Minář.

Jak se vám v době nouzového stavu změnila pracovní náplň?

Šest let jsem neměl dovolenou. Cítil jsem se abnormálně unavenej, takže prvních čtrnáct dní jsem hlavně pospával. Už jsem byl ve stavu, kdy jsem se na fotbal nemohl podívat ani v televizi. Neměl jsem na to sílu. Teď už bych chtěl být v každodenním procesu, ale furt je to limitované. Fotbal mi chybí, jako chybí všem.

Oddech vám tedy přišel vhod.

Mně určitě. Prvních čtrnáct dní O. K., ale že to bude takhle dlouho, a ještě pořád nevíme, zda to vůbec začne, je nepříjemné.

Je otázka, jak dlouhá pauza přijde vhod Sigmě, která se před ní dostávala do slušné formy.

Bohužel, ale je to pro všechny stejné. Bylo strašně moc tréninkových jednotek, kdy hráči běhali sami, teď je to po skupinkách. Někdo do toho vstoupí lépe, někdo hůře. Může se to oproti startu jara otočit. I z tohoto pohledu to není nic příjemného.