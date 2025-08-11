Chance Liga 2025/2026

Už není sám sobě šéfem. Minář o nové pozici v Sigmě, financích i respektu k sezoně

Od roku 2014 vede fotbalovou Olomouc coby sportovní manažer. V posledních letech byl ale Ladislav Minář předmětem sporu hanáckého klubu s fanoušky. Olomoučtí ultras žádali jeho odvolání, bojkotovali domácí zápasy. Dnes je situace odlišná, Minář setrval ve funkci i po změně klubového majitele a i napjatý vztah s fanoušky se zjemnil. Důvod? Minář už není sám sobě šéfem.

Ladislav Minář | foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Když Sigmu vlastnil spolek SK Olomouc Sigma MŽ, byl Minář v představenstvu klubu i spolku. Z funkce by se tak zjednodušeně řečeno musel odvolat sám. I to fanouškům vadilo. S novým vlastníkem, společností Sigma Sport, už se Minář soustředí pouze na sportovní vedení klubu. Což mu v uplynulých sezonách nešlo vůbec špatně.

Pamatujete, jak fanoušci Sigmy lamentovali, když loni přivedl z Plzně „věčně zraněného“ Jana Klimenta? V uplynulé sezoně se stal 31letý útočník nejlepším střelcem ligy.

„Nad pozicí pana Mináře jsme přemýšleli. Ale důvod, proč byli fanoušci a předchozí vedení, včetně pana Mináře rozhádaní, byl, že se ve vedení klubu kombinovala celá řada vlivů a historicky se dělalo mnoho kroků, se kterými fanoušci nemuseli souhlasit, protože neznali pozadí a mysleli si kdovíco. Proto jsem přijal řešení, kdy jsem oddělil sportovní úsek, který povede pan Minář, od profesního fungování klubu,“ odůvodnil setrvání Mináře majitel Sigmy Milan Šimonovský.

Budeme nablízku velkým hráčům. Minář o posilách i setrvání Klimenta se Zorvanem

„A hlavně: Úspěšný tým se nemění. To by byla základní strategická chyba. Sportovnímu úseku se sluší poděkovat za skvělé výsledky, kterých v minulé sezoně dosáhl,“ dodal Šimonovský.

„Svým způsobem je to úleva. Jako statutár jsem musel zabezpečit rozpočet, jako sportovní manažer jsem zase musel mít výsledky. Ale na prvním místě byla vždy ekonomika. Museli se prodat hráči, tím vždy oslabíte. Bylo spoustu nocí, kdy jsem nespal, protože jsem neměl dorovnaný rozpočet. Bylo to náročné. Přesto se nám v uplynulé sezoně podařil velký sportovní i ekonomický úspěch,“ řekl Minář.

V době, kdy neměl svoji budoucnost jistou, protože se s příchodem nového majitele uvažovalo i o jeho odvolání, dostal nabídky od vícera ligových klubů. Dle informací MF DNES se o Mináře zajímaly například Pardubice. Minář nakonec i přes zájem zůstal loajální Sigmě.

„Odkud nabídky byly, neprozradím. Jsem tady, takže to nemá cenu řešit. Ale můžu říct, že jsem věděl, že kdybych nepokračoval tady, byl bych sportovní manažer jinde,“ netajil Minář.

Není zároveň tajemstvím, že sportovní manažer Sigmy zprvu preferoval nabídku jiného investora než společnosti Sigma Group. „V tu dobu jsem od současných majitelů necítil tak velké sportovní ambice, ale po rozhovoru s panem Šimonovským jsem to přehodnotil,“ uvedl.

Konflikt s Teplicemi? Kdeže

Dnes jej tak jistě těší, že už s nadsázkou řečeno nemusí obracet každou korunu. Oproti minulé sezoně hospodaří s dvojnásobným rozpočtem. I proto mohl jen za letní přestupové období přivést deset posil a o jedenáctou stále usiluje.

„Ani si nemusíme vykládat, že to je obrovský rozdíl. Dostali jsme se do fáze, kdy můžu na nějakého hráče poslat několika milionovou nabídku. To jsme si dřív vůbec nemohli dovolit. Hledali jsme spíš hráče po smlouvě, nebo ty, kteří byli dostupní,“ připustil Minář.

„Na druhou stranu i tehdy přišli kvalitní hráči, kteří odvedli kus práce. Teď ale máme zkrátka jiné možnosti. Jsem rád, že se můžu věnovat sportovní stránce klubu. Všechny posily si vybrali trenéři a realizační tým, já je pak buď dovedu přivést, nebo nedovedu. Věřím, že se nám jejich příchody vydaří, a že půjdeme sportovně nahoru,“ přeje si Minář.

Olomoučtí fotbalisté slaví gól Muhameda Tijaniho do sítě Liberce.

Ostřílený manažer neuspěl v létě ve dvou přestupových pokusech. Do Sigmy nedovedl teplického záložníka Trubače a křídelníka Sychru z Pardubic. Zejména sága okolo 28letého Trubače budila emoce.

„Aby šel Trubač do Sigmy, nám nedává smysl ani po sportovní, ani finanční stránce, proto jsme i na druhou nabídku Sigmy řekli ne. Za rok mu končí smlouva, teď s ním budeme jednat o nové. Věřím, že to nedopadne tak, že odejde příští léto jako volný hráč,“ prohlásil v podcastu Kudy běží zajíc ředitel teplického klubu Rudolf Řepka.

„Jestli je deset milionů za 29letého hráče málo, tak nevím… Tlačil nás post desítky, jinak bychom do toho nešli. Nabídka byla těžce nadstandardní vzhledem k věku a kontraktu hráče,“ nelíbilo se Minářovi.

Stejně tak se mu nelíbila komunikace teplického klubu. „Je v pořádku, že klub nechce pustit svého hráče, také jsme to v minulosti dělali, je to právo klubu. Proti tomu nic nemám, ale my jsme nikde nevykládali, že je suma směšná. Pardubice byly v tomhle ohledu korektnější. Dostaly na Sychru také velmi dobrou nabídku, ale řekli: Hele, řešíme vstup nových investorů, teď ho nemůžeme prodat. Takže bych čekal, že Teplice budou reagovat podobně, že nám řeknou, že Trubač je jejich klíčový hráč, že ho nechtějí prodávat, a ne, že budou říkat, že nabídka nedává finančně smysl,“ postěžoval si Minář.

Jak sám podotkl, ostatní hráče, které si trenéři vytipovali, dokázala Sigma zlanařit. Místo Trubače přišel ze Zlína za podobnou částku – deset milionů korun – David Tkáč, místo Sychry dorazil na roční hostování ze Slavie Simion Michez.

I přes zapeklitou situaci okolo Trubače nicméně Minář neočekává, že by vztah Olomouce se Severočechy měl výrazněji ochladnout. „Jinak bychom nemuseli komunikovat a mluvit s nikým. Odchody a příchody jsou vždy boje, vím, že to Ruda Řepka nemyslel jako útok na nás. Ale když si spočítali, co mohou dostat, a co půjde pryč kvůli procentům z dalšího prodeje, tak jim vyšlo, že se jim prodej nevyplatí,“ poznamenal Minář.

A jak je spokojený s přestupovým oknem, v němž měl doposud nepoznané finanční možnosti? „Spokojenost bude, až se to odrazí na výsledcích. Je potřeba mít k sezoně obrovský respekt. Přišlo strašně moc hráčů, stalo se mnoho změn, je potřeba mít trpělivost, než si to sedne. Není to vůbec jednoduché. Hráči přicházeli postupně, takže alchymie mezi hráči a realizačním týmem se tvořila déle,“ míní Minář.

„A ještě jednu věc je třeba zohlednit – budeme mít strašně moc zápasů. Budeme přepínat z Evropy na ligu, na rovinu, na to nejsme vůbec zvyklí. A mnoha týmům, které nemají široké a kvalitní kádry, to zlomilo vaz. My k tomu máme respekt a teprve se budeme učit, jak v tom fungovat,“ uzavřel manažer Sigmy.

