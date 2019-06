Látal byl všude přínosem, zdůvodňuje volbu kouče olomoucký manažer

Jaká máte od něj očekávání?

Každý trenér je jiný. Očekávám, že přinese nový impulz jako každý trenér a že to bude další motivace pro hráče, kteří se už cítili třeba odstrčení, nedostávali příležitost od Venci. Radek do toho zase přinese svoje prvky.

Co pro něj rozhodlo?

Vždycky máte nějaké trenérské kandidáty, nemůžete se upnout na jednoho trenéra, protože nikdy nevíte, jak přemýšlí, jaké jsou jeho cesty. Jedna z rozhodujících věcí byla, že čas na přípravu je strašně krátký, a trenér Látal má dokonalý přehled o našich hráčích i tím, že má mladého v juniorce. Kdyby tady byl kdokoli jiný, musel by tyhle věci poznávat. Čas takový není. Pro Radka mluvilo domácí prostředí, v jeho trenérské kariéře nenajdete žádný propadák, ba naopak každé angažmá ukázalo, že tam byl přínosem. Máme trenéra, který má přehled. Jsou jasné argumenty, proč jsme se rozhodli pro Radka.

Budete chtít, aby dával více prostoru mladším hráčům, než tomu bylo za Václava Jílka?

Uvidíme, až pozná kvalitu mladých hráčů blíž, na co si v první chvíli troufne, nebo netroufne.

Je varianta, že od Sparty dostanete i hráčskou kompenzaci?

V téhle fázi ne. Pokud by byla hráčská kompenzace, bavili jsme se jen o hostování, tak by to musel být hráč do základní sestavy. Nenašli jsme žádný prostor, v čem by nám Sparta mohla vyjít vstříc. O přestupu bychom se mohli těžko bavit. Posty, které s Radkem cítíme, že potřebujeme posílit – středový hráč a útočník – jsme se Spartou nenašli. Závěr byl takový, že to zůstane jen na finanční kompenzaci. Ale netvrdím, že během přípravy nemůže přijít někdo z mladých hráčů na hostování.

Prodali jste klíčového záložníka Kalvacha do Plzně, trenéra do Sparty. Vynaložíte prostředky zpátky do posil?

Nepředpokládám, že prostředky, které jsme získali, by byly uvolněny do hráčů. Půjdeme pořád stejnou cestou. Mám to tady tak už šest roků. Budeme se snažit, aby hráči měli podmínky co nejvýhodnější. Určitě to není postavené tak, že odešel Kalvach a Jílek a padesát procent z toho investujeme do posil. Tyhle peníze budou využity úplně na něco jiného. Radek ví, co si můžeme dovolit. Musíme se snažit – jak dalších 70 procent klubů – abychom přivedli hráče co nejlevněji.

Odejde ještě někdo z opor, nebo po Kalvachovi jste vyhlásil stop?

Je otázka, kde je opora. Nevím, jestli myslíte třeba Vaška Jemelku...

Nebo Davida Housku.

Vůbec nepředpokládáme, že by někdo z prostředku hřiště měl odejít. Musíme být konkurenceschopní. Může se stát, že proběhne nějaká výměna, ale nic zásadního nepředkládám, že se by se mělo změnit. Všechny hráče máme pod smlouvou. Někde se psalo, že jediný, kdo by nechtěl prodlužovat smlouvu, je Kuba Yunis, ale má ještě roční smlouvu a za tři týdny to může být jinak. Víte, že jednání se mnou taky nejsou jednoduchá.

Jak byste zhodnotil čtyři roky s trenérem Jílkem?

Vždycky se najdou negativa, když je mužstvo ve fázi, kdy se nedaří, a když se daří, tak se všechno přehlíží. To k tomu patří. Byť jsme s Vencou Jílkem prodloužili smlouvu o další dva roky, věděli jsme, že se může stát, že to nemusí být úplně ideální. Ale naše dohoda byla, že pokud se umístíme dobře v prostředku tabulky, tak uděláme dvouletou smlouvu. Nakonec byla nabídka ze Sparty Praha, domluvili jsme se. Pokud bych měl celkově zhodnotit práci Václava Jílka, tak musím říct, že byla velmi dobrá. U trenéra je vždycky důležité, aby bylo jasně poznat, jakou chce mužstvu dát tvář.

A to se mu podařilo.

Sestoupil, připravil tým, postoupili jsme a vrchol byl v předchozí sezoně, kdy jsme jako nováček skončili čtvrtí v lize a do posledního kola hráli o třetí místo. Dobrá prezentace v Evropě. Vaškovi musíme poděkovat, jakou práci tady odvedl. Jsem rád, že jsem s ním mohl pracovat.

Rekordně dlouho.

Za svou kariéru, a dělám to přes dvacet let, jsem s žádným trenérem skoro čtyři roky nepracoval, což je taky unikát. Já jsem velkým zastáncem trenérů, protože jsem trénoval. Když už bych se měl rozhodnout pro konec trenéra, tak by to muselo být hodně vážné. Já s trenéry držím. Myslím, že i pro ně je to dobré, když se mají o koho opřít. Já přeji Radkovi Látalovi, abychom udělali taky takovou šňůru. I když Radek mi říkal, že tak dlouho spolu nevydržíme. Tak nevím, jestli zase bude někdo někde měnit trenéra a on tam půjde. Tahle jednání se mi líbí. Ale vážně: Vaškovi Jílkovi děkuji. Za mě velká spokojenost s jeho působením v Sigmě Olomouc. Nevím, jestli se ještě toho dočkáme a potkáme se spolu.