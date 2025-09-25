„Vedení klubu celou situaci vyhodnocuje. Vyřazení z poháru na půdě divizního týmu je oprávněně považováno za neakceptovatelné. O opatřeních, která budou přijata především s ohledem na dlouhodobý rozvoj klubu, budeme informovat,“ řekl redakci mluvčí klubu Jiří Fišara. Minář během čtvrtku na žádosti o rozhovor nereagoval.
V úterní blamáži na hřišti divizních Nových Sadů se opět ukázalo, že to Sigmě v nové sezoně nelepí.
Nese na tom podíl i Ladislav Minář? Ovšemže.
Ráno stavěli tribuny, pak skolili Sigmu. A dál? Pražská „S“, přejí si hráči Nových Sadů
Od vedení dostal coby šéf sportovního úseku důvěru. „Co se sportovní stránky týče, jasně jsme si ujasnili, že já řeknu názor, ale hlavní zodpovědnost má na pozici sportovního manažera Ladislav Minář,“ řekl iDNES.cz generální manažer Sigmy Aleš Škerle.
K zodpovědnosti a hlavnímu slovu v přivádění nových akvizic dostal Minář i nemalé finance. Jenom za přestupové částky utratil v létě přes sto milionů korun. Zhruba 75 milionů vyplázl za záložníka Berana, cca dalších padesát pak stál křídelník Ghali. Středopolař Tkáč vyšel pro změnu na deset milionů.
Jenže nové posily se trápí. Co naplat, že Beran doletěl na Andrův stadion pompézně vrtulníkem, aby po podpisu smlouvy rychle letěl zpátky na reprezentační sraz. Stejný způsob dopravy zvolil i majitel Hubáček na poslední ligový zápas s Teplicemi, kde sledoval velkou trápenou a nudný výsledek 0:0.
Rozhazuje Olomouc s rozmyslem? Neudělali jsme harakiri, dušuje se Janotka
Proti Novým Sadům nepomohl ani útočník Tijani, který na Andrově stadionu hostuje ze Slavie. S ní měl Minář velmi dobré vztahy, i proto v Sigmě aktuálně hostuje hned trojice sešívaných.
Ani Tijani, ani Michez, ani Dumitrescu ale zatím oslnivé výkony nepředvádějí. Což jasně demonstrovali také proti diviznímu soupeři „Vypadnutí z poháru je draze zaplacená facka. Ale zápasů v lize i Evropě bude ještě hodně. Na druhou stranu musím říct, že někteří hráči si po výkonu rotaci nezaslouží,“ nešetřil kritikou trenér Sigmy Tomáš Janotka.
Ten ve funkci zůstává dále. Ale sám dobře ví, že Sigma musí přidat.
Už to ale bude bez Ladislava Mináře na pozici sportovního ředitele. Koho místo něj? To Sigma zatím nesdělila, lze ale očekávat, že alternativu noví šéfové mají.
Vlivný v zákulisí, při vystupování svéráz
Minář drahnou dobu svého učinkování v Sigmě zastával vedle pozice sportovního ředitele také roli statutára. Byl členem klubového představenstva.
I proto jeho osoba vadila olomouckým fanouškům, kteří ho z funkce hlasitě odvolávali už během loňska. Minář měl totiž díky souběhu funkcí prakticky neotřesitelnou pozici. Vyhodit by se musel jenom on sám.
Fanouškům, kteří jej v uplynulé sezoně častovali pokřiky „Minář ven!“ a „Vedení, banda prasat!“ vadilo ale více věcí. I proto se následně sigmácký kotel rozhodl bojkotovat domácí zápasy.
Třeba kvůli Minářovu svéráznému a někdy až buranskému vystupování. Jako když v zápase se Slavii vyběhl na hrací plochu, aby vyhuboval rozhodčímu. To byla ostuda!
Na Mináře v dobrém nevzpomínají ani někteří bývalí hráči Sigmy, ve fotbalovém zákulisí se také mluvilo o jeho nátlacích na hráče, kteří nechtěli v klubu podepsat novou smlouvu. „Přeřadím tě do béčka!“ měli slyšet.
Společně s předchozím vedením ztratil Minář důvěru při nekonečném vyjednávání o prodeji klubu. Chvílemi to vypadalo, že se bafuňáři nechtějí vyhřátých místeček vzdát. Také jich většina opustila klubové struktury po příchodu pánů Milana Šimonovského (majitele Sigmy) a Pavla Hubáčka, který sice oficiálně majitelem klubu není, ale podílel se na jeho koupi a má zásadní slovo v chodu celé organizace.
Minář zůstal. Už jen jako sportovní manažer, který může být kdykoliv odvolán. Ale zůstala i pachuť za jeho předchozí účinkování.
Proto se teď nové vedení Sigmy rozhodlo pro razantní krok. Možná měl přijít už v létě. Minář měl nabídky z jiných ligových klubů, ale zůstal věrný Olomouci. Tento tah se mu nakonec nevyplatil.
Už není sám sobě šéfem. Minář o nové pozici v Sigmě, financích i respektu k sezoně
„Úspěšný tým se nemění. To by byla základní strategická chyba. Sportovnímu úseku se sluší poděkovat za skvělé výsledky, kterých v minulé sezoně dosáhl,“ vysvětloval v létě majitel Milan Šimonovský.
Minář kvitoval: „Svým způsobem je to úleva. Jako statutár jsem musel zabezpečit rozpočet, jako sportovní manažer jsem zase musel mít výsledky. Ale na prvním místě byla vždy ekonomika.“
Teď ovšem v Sigmě skončil, třebaže měl i manažerské úspěchy. Loni stál za příchodem střelce Jana Klimenta, který se v Sigmě stal nejlepším střelcem ligy. Sigmu i s malým rozpočet udržoval konkurenceschopnou, měl silný zákulisní vliv, opakovaně dokázal plnit klubou kasu a prodávat odchovance do tuzemské špičky.
Negativa ale převládla.