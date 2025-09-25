Chance Liga 2025/2026

Minář končí v Sigmě. Vaz mu zlomila ostuda v poháru, odešel na přání donátora

Václav Havlíček
  18:00
Jedenáct let. Tak dlouho figuroval svérázný funkcionář Ladislav Minář ve strukturách fotbalové Sigmy. Až do čtvrtka. Na přání jednoho z nových donátorů klubu, miliardáře Pavla Hubáčka, v hanáckém celku skončil. Poslední kapkou byla bez přehánění ostudná středeční prohra ve třetím kole MOL Cupu se soupeřem ze čtvrté ligy. Olomoucký klub Minářův konec během čtvrtka oficiálně nepotvrdil, shoduje se na něm však více zdrojů iDNES.cz.
Sportovní manažer fotbalové Olomouce Ladislav Minář během rozhovoru pro podcast...

Sportovní manažer fotbalové Olomouce Ladislav Minář během rozhovoru pro podcast Z voleje. | foto: David Albrecht

Zleva trenér Tomáš Janotka, předseda představenstva SK Sigma Olomouc Ondřej...
Ladislav Minář
Ladislav Minář, manažer olomouckých fotbalistů
Brankář Zdeněk Kofroň vyskakuje do souboje s Tomášem Hukem.
7 fotografií

„Vedení klubu celou situaci vyhodnocuje. Vyřazení z poháru na půdě divizního týmu je oprávněně považováno za neakceptovatelné. O opatřeních, která budou přijata především s ohledem na dlouhodobý rozvoj klubu, budeme informovat,“ řekl redakci mluvčí klubu Jiří Fišara. Minář během čtvrtku na žádosti o rozhovor nereagoval.

V úterní blamáži na hřišti divizních Nových Sadů se opět ukázalo, že to Sigmě v nové sezoně nelepí.

Nese na tom podíl i Ladislav Minář? Ovšemže.

Ráno stavěli tribuny, pak skolili Sigmu. A dál? Pražská „S“, přejí si hráči Nových Sadů

Od vedení dostal coby šéf sportovního úseku důvěru. „Co se sportovní stránky týče, jasně jsme si ujasnili, že já řeknu názor, ale hlavní zodpovědnost má na pozici sportovního manažera Ladislav Minář,“ řekl iDNES.cz generální manažer Sigmy Aleš Škerle.

K zodpovědnosti a hlavnímu slovu v přivádění nových akvizic dostal Minář i nemalé finance. Jenom za přestupové částky utratil v létě přes sto milionů korun. Zhruba 75 milionů vyplázl za záložníka Berana, cca dalších padesát pak stál křídelník Ghali. Středopolař Tkáč vyšel pro změnu na deset milionů.

Jenže nové posily se trápí. Co naplat, že Beran doletěl na Andrův stadion pompézně vrtulníkem, aby po podpisu smlouvy rychle letěl zpátky na reprezentační sraz. Stejný způsob dopravy zvolil i majitel Hubáček na poslední ligový zápas s Teplicemi, kde sledoval velkou trápenou a nudný výsledek 0:0.

Rozhazuje Olomouc s rozmyslem? Neudělali jsme harakiri, dušuje se Janotka

Proti Novým Sadům nepomohl ani útočník Tijani, který na Andrově stadionu hostuje ze Slavie. S ní měl Minář velmi dobré vztahy, i proto v Sigmě aktuálně hostuje hned trojice sešívaných.

Ani Tijani, ani Michez, ani Dumitrescu ale zatím oslnivé výkony nepředvádějí. Což jasně demonstrovali také proti diviznímu soupeři „Vypadnutí z poháru je draze zaplacená facka. Ale zápasů v lize i Evropě bude ještě hodně. Na druhou stranu musím říct, že někteří hráči si po výkonu rotaci nezaslouží,“ nešetřil kritikou trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Brankář Zdeněk Kofroň vyskakuje do souboje s Tomášem Hukem.

Ten ve funkci zůstává dále. Ale sám dobře ví, že Sigma musí přidat.

Už to ale bude bez Ladislava Mináře na pozici sportovního ředitele. Koho místo něj? To Sigma zatím nesdělila, lze ale očekávat, že alternativu noví šéfové mají.

Vlivný v zákulisí, při vystupování svéráz

Minář drahnou dobu svého učinkování v Sigmě zastával vedle pozice sportovního ředitele také roli statutára. Byl členem klubového představenstva.

I proto jeho osoba vadila olomouckým fanouškům, kteří ho z funkce hlasitě odvolávali už během loňska. Minář měl totiž díky souběhu funkcí prakticky neotřesitelnou pozici. Vyhodit by se musel jenom on sám.

Fanouškům, kteří jej v uplynulé sezoně častovali pokřiky „Minář ven!“ a „Vedení, banda prasat!“ vadilo ale více věcí. I proto se následně sigmácký kotel rozhodl bojkotovat domácí zápasy.

Třeba kvůli Minářovu svéráznému a někdy až buranskému vystupování. Jako když v zápase se Slavii vyběhl na hrací plochu, aby vyhuboval rozhodčímu. To byla ostuda!

Rozzuřený olomoucký sportovní manažer Ladislav Minář (druhý zleva) spílá sudím v zápase se Slavií.

Na Mináře v dobrém nevzpomínají ani někteří bývalí hráči Sigmy, ve fotbalovém zákulisí se také mluvilo o jeho nátlacích na hráče, kteří nechtěli v klubu podepsat novou smlouvu. „Přeřadím tě do béčka!“ měli slyšet.

Společně s předchozím vedením ztratil Minář důvěru při nekonečném vyjednávání o prodeji klubu. Chvílemi to vypadalo, že se bafuňáři nechtějí vyhřátých místeček vzdát. Také jich většina opustila klubové struktury po příchodu pánů Milana Šimonovského (majitele Sigmy) a Pavla Hubáčka, který sice oficiálně majitelem klubu není, ale podílel se na jeho koupi a má zásadní slovo v chodu celé organizace.

Minář zůstal. Už jen jako sportovní manažer, který může být kdykoliv odvolán. Ale zůstala i pachuť za jeho předchozí účinkování.

Proto se teď nové vedení Sigmy rozhodlo pro razantní krok. Možná měl přijít už v létě. Minář měl nabídky z jiných ligových klubů, ale zůstal věrný Olomouci. Tento tah se mu nakonec nevyplatil.

Už není sám sobě šéfem. Minář o nové pozici v Sigmě, financích i respektu k sezoně

„Úspěšný tým se nemění. To by byla základní strategická chyba. Sportovnímu úseku se sluší poděkovat za skvělé výsledky, kterých v minulé sezoně dosáhl,“ vysvětloval v létě majitel Milan Šimonovský.

Minář kvitoval: „Svým způsobem je to úleva. Jako statutár jsem musel zabezpečit rozpočet, jako sportovní manažer jsem zase musel mít výsledky. Ale na prvním místě byla vždy ekonomika.“

Teď ovšem v Sigmě skončil, třebaže měl i manažerské úspěchy. Loni stál za příchodem střelce Jana Klimenta, který se v Sigmě stal nejlepším střelcem ligy. Sigmu i s malým rozpočet udržoval konkurenceschopnou, měl silný zákulisní vliv, opakovaně dokázal plnit klubou kasu a prodávat odchovance do tuzemské špičky.

Negativa ale převládla.

Vstoupit do diskuse

10. kolo

Kompletní los

9. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. SK Slavia PrahaSlavia 9 6 3 0 19:7 21
3. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 4 1 3 7:8 13
8. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 9 3 3 3 12:11 12
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 2 2 4 15:22 8
12. FK Dukla PrahaDukla 9 1 4 4 7:12 7
13. FC Baník OstravaOstrava 8 1 3 4 6:9 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé

Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...

Dvojka Ústí popichuje Grigara: Chová se jak patnáctiletý, naučil mě karty a víno

Přezdívají mu Něma, ale němý není, naopak pusu nezavře. Je ho plná kabina a ve středu bylo i hřiště; v poháru proti Zlínu chytal brankář ústeckých fotbalistů David Němec jako ďas, jen díky němu...

25. září 2025  17:35

Suspenduje UEFA Izrael? Evropané jdou do střetu s FIFA, jež stojí za Trumpem

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) se chystá hlasovat o pozastavení členství Izraele kvůli válce v Gaze, řekli agentuře Associated Press lidé obeznámení s návrhem. O tomto kroku se bude...

25. září 2025  17:16

Priske za návštěvu v kabině sudích trest nedostane. Není důvod, řekla disciplinárka

Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske za návštěvu rozhodčích dlouho po skončení utkání v Hradci Králové trest nedostane. „Disciplinární komise neshledala důvod k zahájení disciplinárního řízení...

25. září 2025  17:03

Kinský návrat do brány ozdobil čistým kontem. Kouč žasl nad jeho zákrokem

Když po zápase kouč fotbalistů Tottenhamu hodnotil výkon svých svěřenců, sám od sebe vypíchl jedno konkrétní jméno: „Rád bych pochválil Antonína Kinského, ten jeho zákrok v první půli byl...

25. září 2025  15:25

Baník může být super krok v kariéře, věří Šancl. Zatím ale myslí jen na Pardubice

Zhruba za tři měsíce se záložník Filip Šancl připojí k fotbalistům Baníku Ostrava, ale momentálně stále bojuje za Pardubice. A za ně nastoupí také příští týden ve středu od 18.00 v domácí dohrávce 5....

25. září 2025  14:39

U některých hráčů jsem nebyl spokojený s přístupem, říká Kozel po výhře v poháru

V základní sestavě fotbalistů Jablonce dostali v pohárovém duelu s Hlinskem šanci i hráči, kteří byli v prvoligových zápasech spíše náhradníky nebo přišli do týmu v závěru přestupového období. O...

25. září 2025  11:41

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?

Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...

vydáno 25. září 2025

Ráno stavěli tribuny, pak skolili Sigmu. A dál? Pražská „S“, přejí si hráči Nových Sadů

Ve středu ráno se fotbalisté Nových Sadů ze čtvrté ligy místo cesty do práce sešli na svém maličkém stadionku na předměstí Olomouce, aby mohli rychle smontovat v noci přivezené mobilní tribuny. Poté...

25. září 2025  9:44

Ferencváros - Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Fotbalisté Plzně vstupují do ligové fáze Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem je maďarský mistr Ferencváros. Zápas v Budapešti se hraje ve čtvrtek 25. září od 21:00. Kde můžete utkání sledovat,...

25. září 2025  9:23

Messi dovedl Miami k výhře. Opět dvakrát skóroval a přepisuje rekordy MLS

Lionel Messi pomohl dvěma góly Interu Miami k vítězství 4:0 v New Yorku nad týmem City a zároveň k postupu do play off MLS, navíc si připsal asistenci i další rekord. Kapitán argentinských mistrů se...

25. září 2025  8:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zápasů měl stejně jako Šulc, naučil se česky. Jak se Cadu připomene Plzni?

Do žebříčku nejlepších ligových cizinců byste jeho jméno nejspíš nezařadili. Určitě ne na přední pozice a dost možná ani dál ne. Ale není to škoda? Od léta 2020, kdy Cadu debutoval v dresu nováčka z...

25. září 2025  8:26

Koubek: Ferencváros je silnější než v únoru. Budeme to mít těžké, ale oni taky

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek se před prvním kolem hlavní fáze Evropské ligy domnívá, že Ferencváros je nyní silnější než při únorovém měření sil. Jeho svěřenci před sedmi měsíci přes...

25. září 2025  6:55

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.