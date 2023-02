Přišel jsem dávat góly a zachránit ligu, říká pardubická posila Krobot

V Pardubicích bude hostovat minimálně do konce letošní sezony a hned ve svém třetím startu za ně dal první branku. Ta byla navíc vítězná, pomohla Východočechům získat veledůležité tři body v nedělním souboji se Zlínem po výsledku 2:1.

„Jsem za to šťastný, protože jsem přišel dávat góly. Zachránit Pardubice a taky pomoci sobě v další kariéře. Říkal jsem hned na začátku, že bych z našeho nového stadionu chtěl udělat pevnost. Se Slavií to holt nevyšlo (0:2), ale věřím, že teď to začalo a body už se odsud vozit nebudou,“ plánoval Krobot.

Cestu Pardubic za druhým vítězstvím v řadě odstartoval už v sedmé minutě nádhernou ranou do šibenice Dominik Janošek, Krobot se prosadil v 69. minutě, když do sítě nasměroval balon po tyčce.

„Jany to vymetl výborně. Ke mně se to zase krásně odrazilo a přežili jsme i ten závar na konci, máme hodně důležité tři body,“ byl rád Krobot.

V nastaveném čase Zlín nejprve snížil na 1:2 a pak po špatně zahraném pardubickém rohu na druhé straně následně kopal čtyři svoje. Domácí jen tak tak uhájili těsný náskok.

„Ani se mě na to neptejte, to bylo hrozné,“ vypálil Krobot. „Už po prvním rohu rozhodčí říkal, že ještě jeden a hotovo, a nakonec jich bylo snad čtyři nebo pět. Bylo to děsivé, už jsem se modlil, ať se ozve píšťalka. Florin (Nita, gólman Pardubic) udělal jeden zákrok, druhý, další roh... Nebylo to nic příjemného,“ dodal.

Nakonec ale mělo pro Kováčovy svěřence všechno dobrý konec, a i když jsou v tabulce nadále poslední, dokázali se na předposlední Zlín (17) bodově dotáhnout.

„Je to teprve začátek cesty. Vstoupili jsme do jara hodně dobře, ale všechno nás ještě čeká. Musíme takto pokračovat, zůstat soustředění a snad se zvládneme udržet,“ velel Krobot.

O další body bude jeho tým bojovat v neděli v Olomouci.