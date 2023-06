Wágner? Ve vápně zabiják, hodnotí pardubický Krobot příbramského soka

„Druhou ligu sleduju, už jsem v ní působil v Ústí nad Labem. Zajímá mě, jak se to tam vyvíjí,“ říká 22letý útočník. „Pokud jde o Příbram, viděl jsem několik jejích zápasů. Jsou tam kluci, které znám z mládeže Slavie, i z té sparťanské. Tomáš Wágner a Daniel Langhamer se mnou byli v Boleslavi. Na ty zápasy se upřímně těším a doufám, že to pro nás dopadne dobře,“ pokračuje Krobot.

Zkušený Tomáš Wágner zřejmě bude defenzivu Pardubic zaměstnávat nejvíc — se 17 góly se totiž stal top kanonýrem druhé ligy.

„Pohybově už na tom není tak dobře jako dřív, ale ve vápně je to zabiják. Ví, kam si stoupnout, a je obklopen mladými kluky, kteří ho tam hledají. Musíme si ho hlídat hodně natěsno,“ nabádá Krobot.

Obecně věří, že Východočeši napodobí výkony z posledních dvou kol nadstavby proti Jablonci a v Ostravě (výhry 2:0 a 4:2).

„Předváděli jsme v nich dobrý fotbal. Chtěl bych, aby nám hned první zápas vyšel a mohli jsme pak s fanoušky na našem novém stadionu oslavit udržení ligy,“ přeje si.

Markovič poradil, kam mířit

Sám vzhledem k postu hroťáka patří k těm nejpovolanějším, kteří by měli záchranu Pardubic v lize zařídit gólově. Obyčejně vpředu střídá za kapitána Pavla Černého, ale ten dostal na Baníku volno, a tak Krobot běhal po trávníku od 1. do 70. minuty, než ho nahradil Huf. A po pauze dával na 2:1 pro hosty — střelou dokonale umístěnou k pravé tyči gólmana Baníku Hrubého.

„První myšlenka byla, že budu míč točit na zadní, že to zkusím ‚obalit‘. Ale pak jsem si řekl, že když to dám po zemi na přední, gólman to nemusí čekat. Nebylo to ani tak utažené, spíš byl překvapený,“ líčí Krobot.

Tohle zakončení mu přitom o přestávce v šatně poradil jiný hrdina ostravského zápasu, brankář Jakub Markovič. „Já měl v první půli asi pět pokusů a on mi řekl: Hele, dej mu to po zemi k tyči. Pak jsme se tomu společně po zápase smáli, že to tak vyšlo,“ přibližuje Krobot. „Jsem taky rád, že to tam spadlo Darmimu (Denisu Darmovzalovi), byly to jeho první dva ligové góly. Obratem z 0:1 na 3:1 jsme ukázali, jaký jsme tým,“ vyzdvihuje.

Čtyř nastřílených gólů (později se za Pardubice prosadil ještě Lima) si hodně cení, tím spíš, že Baník nastoupil skoro v plné sestavě. „To my ne, ale vzali jsme to za správný konec a dokázali trenérovi, že to taky zvládneme,“ konstatuje.