Krejčího gólová premiéra. Měli jsme na to zvítězit, řekl po remíze v Karviné

Karvinský Samuel Šigut (vlevo) a teplický Ladislav Krejčí po tom, co v zimě posílili své týmy, nastoupili v základní sestavě. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Teplickým k výhře nepomohlo, že téměř celý druhý poločas hráli proti soupeři oslabenému o vyloučeného Tomiče, který fauloval unikajícího Gninga.

„Měli jsme na to tady zvítězit, i když jsme v první půli nebyli tolik u balonu, jak bychom chtěli. A pak v té dlouhé přesilovce jsme si skoro nic nevypracovali. Bod bereme s pokorou, můžeme být za něj rádi,“ řekl někdejší reprezentant Krejčí, jenž do Teplic zamířil z Hradce Králové.

Po centru zprava podobně jako u první branky střílel ještě jednou, jenže jen do brankáře Vladimíra Neumana. „Bylo by fajn, dát i druhý gól, ale pro mě by byl pohádkový začátek v Teplicích, kdybychom měli tři body,“ podotkl Ladislav Krejčí.

Teplickým nepomohlo ani to, že Karvinským vypadlo ze sestavy hned pět hráčů, ať už kvůli žlutým kartám, zraněním nebo nemoci. „I když někteří kluci, co hrají normálně, nenastoupili, tak jejich styl hry se nezměnil,“ upozornil Krejčí. „My jsme se spíše soustředili sami na sebe, než na Karvinou.“

Hostující trenér Zdenko Frťala si pochvaloval, jak se Krejčí v mužstvu okamžitě adaptoval: „Jeho dnešní výkon odpovídal tomu, co si od něj slibujeme. Věříme, že pro nás bude hodně důležitý.“

Stoper Samkhou Camara (vpravo) při své premiéře v karvinském týmu bojuje o míč s teplickým Abdallahem Gningem.

Co na to sám Krejčí?

„Nerad se hodnotím, to nechám na trenérovi. Jsem rád za možnost hrát v Teplicích, vážím si jí a budu se snažit vrátit trenérovi důvěru,“ pravil.

V Karviné začal možná trochu nezvykle na pravém křídle, po přestávce se ale přesunul na levou stranu.

„Částečně jsme reagovali na hru domácích a také jsme se snažili něco udělat, něčím domácí překvapit, ale to se nám nepovedlo,“ zhodnotil Frťala. „Ta změna byla i kvůli tomu, že domácím odešel pravý bek,“ doplnil Krejčí.

Na pravém kraji karvinské obrany hrál Michal Tomič, který po vyloučení, po intervenci videoasistenta ve 49. minutě dohrál. A v 71. minutě se zranil Sebastian Boháč, jenž se pak ze středu obrany přesunul na Tomičovo místo.

Teplický Richard Sedláček (vlevo) a karvinský David Planka běží za míčem.

„Nebylo to od nás ono,“ uznal Krejčí. „Nedostávali jsme se do situací potřebných ke vstřelení gólu. Možná tam byla jedna příležitost, ale to je málo, těch šancí jsme měli mít více.“

„Budeme muset ještě zapracovat na větší kvalitě ve finální třetině hřiště, což je to nejtěžší. Všichni jsme se ale vydali na maximum, že někdy nevyjde nějaká situace, to se holt stane. Věřím, že příště, pokud budeme hrát proti deseti, to bude lepší,“ uzavřel Krejčí.