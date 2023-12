Šťastný kapitán Krejčí: Smekám před všemi. Trenéry, spoluhráči i fanoušky

Když v neděli večer o závěrečném utkání podzimní sezony mluvil, už mu bylo do smíchu.

Předtím si sparťané prožili těžké chvíle. Proti Teplicím do 72. minuty prohrávali. Pak Laci při dorážce trefil Krejčího do zad, od nichž se míč odrazil do sítě. Vítězný gól dal v 90. minutě Olatunji.

„Asi bych si poslední zápas roku představoval ve větším klidu. Jenže jsme si to zkomplikovali. Smekám před všemi, trenéry, hráči i fanoušky, jak jsme bojovali až do konce. A že jsme zase ukázali, jak nepříznivě se vyvíjející zápasy umíme zvládnout,“ zdůraznil Krejčí.

Ale co s vámi bylo v prvním poločase?

Udělali jsme hodně chyb. Já sám jsem tým dostal pod tlak, udělal chybu a byla z toho standardka. Pak přišla červená karta po naší standardce, kdy jsme situaci vyhodnotili špatně. Vím, nebylo to ideální, ale těch zápasů je tak strašně moc, že každý nejde zvládnout s přehledem. Ale i když se nám začátek nepovedl, máme tři body a to je nejdůležitější.

Jaký byl důvod obratu?

Touha po vítězství. Snažili jsme se pořád stejně a ještě jsme přidávali, nepolevovali a pořád věřili. To nám přineslo vítězství. Říkali jsme, si, že dvě šance přijdou. Dokonce jich bylo víc, ale my je neproměňovali. Přesto se to povedlo otočit.

Kdyby vám někdo před dvanácti měsíci řekl, jaký prožijete rok 2023, co byste si o něm myslel?

Že po takovém roce toužíte, že přesně tohle si představujete. Úspěchy, vítězství, zážitky. Nejsem asi jediný, kdo je hodně šťastný.

Na jaře jste získali titul. V čem jste se od té doby zlepšili?

Určitě v našem nastavení v evropských pohárech. Chceme mít svou tvář i tam. Až na výjimky se nám musí týmy podřizovat. A taky jak realizační tým nastavil systém, kvalitu, naší hru v české lize i pohárech. Prostě všechno to, jak se prezentujeme.