Sparťan Krejčí: Nebylo to ideální, spíš upracované. I proto je výhra cenná

„Že to bylo hlavou? O tom jsem moc nepřemýšlel. Hlavně jsme si říkal, abych na gól moc dlouho nečekal, aby to přišlo co nejdřív. Takže jsem rád,“ říkal Krejčí.

Navíc na jednu branku přihrál a Sparta především díky němu vyhrála v Příbrami 3:1. Třetí gól dal druhý Ladislav Krejčí, který je o sedm let mladší.

„Hodně náročné utkání,“ oddechl si ten starší.

Po letním návratu z Boloni, kde strávil čtyři roky, léčil zranění. I proto v úvodních dvou kolech nenastoupil a poprvé hrál až v polovině září dvacet minut v Karviné. A hned si připsal asistenci, když přesně odcentroval na Libora Kozáka.

Minule proti Zlínu už byl na hřišti celé utkání, v Příbrami byl strůjcem vítězství.

„Všichni produktivní hráči jsou důležití, potřebujeme čísla. Góly, asistence. Z Ládi máme radost, jak se zlepšuje. A bude ještě lepší,“ prohlásil sparťanský trenér Václav Kotal.

Krejčího příspěvky přišly vhod, v Příbrami výkon mužstva postrádal lehkost, šance.

„Herně to nebylo ono, jak jsme si představovali. Ale jsem rád, že jsme to zvládli výsledkově. A že jsem mohl pomoci,“ poznamenal Krejčí.

„Příbram byla na nás dobře připravena. Pro nás je důležité, že takové zápasy jsme schopní vyhrávat. Celkově to bylo upracované, pohyb nebyl ideální. O to je výhra cennější.“

Proti Zlínu hrál většinu zápasu nezvykle z pravé strany, ač je ortodoxní levák. V Příbrami už byl na svém místě levého záložníka.

„Nemám problém hrát tam, kam mě trenér postaví. Vždycky se budu snažit hrát co nejlíp, odevzdat maximum a týmu pomoct. Při akci před prvním gólem mi samozřejmě pomohlo, že jsem to měl na levou,“ zmínil přihrávku na Lukáše Juliše.

Sparta je jediným týmem, který v novém ročníku Fortuna ligy vyhrál všech pět zápasů. Tabulku vede o dva body před Slavií.

„Vstup do sezony máme skvělý, bodově ideální. Ale zatím to vůbec nic neznamená. Máme před sebou spoustu práce,“ zdůraznil Krejčí.