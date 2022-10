Tvrďák i nervák. Nechá se Krejčí proti mateřskému Brnu „pošťouchnout“?

Ten sám podobnou situaci zažil, když na jaře 1999 po pěti letech v dresu Boby Brno přijel, tehdy ještě na stadion Za Lužánkami, v sešívaném trikotu Slavie. „Ke mně se tady fanoušci tenkrát chovali slušně a dostalo se mi hezkého přivítání. Lidé nemají důvod Láďu Krejčího nějak hanit nebo mu nadávat. Samozřejmě ale bude na něm, jak se s tlakem a pozorností vypořádá,“ konstatuje Dostálek.

Čas ovšem možná jeho paměť trochu otupil, protože z tribun k němu tehdy nelétaly jen milé pozdravy, ale také hodně nevraživé poznámky zarytých fandů.

Nevybíravé vzkazy zřejmě může čekat i Krejčí, zvlášť poté kdy se hned po návratu po zranění minulý víkend připomněl zatloukáním teče centru do ofsajdového postavení, která Spartě pomohla k vítězné trefě proti Hradci Králové. Rozhodčí se Krejčího údajně dvakrát ptal, zda se míče dotkl, ten to popřel a videorozhodčí následně nenašel prokazatelný záběr.

Byť by se takto zřejmě zachovali i mnozí jiní fotbalisté, v kombinaci s předchozími excesy to Krejčího v očích fanoušků soupeřů zasunulo ještě hlouběji do kategorie padouchů.

Nový trenér a nový kapitán. Sparťanský kouč Brian Priske a záložník Ladislav Krejčí mladší pózují s dresem pro sezonu 2022/2023.

„Ti, kteří jej neznají, o něm říkají někdy až urážlivé věci. Že je magor a vybrakovanec. On je přitom velmi inteligentní kluk, který je slušně vychovaný a skromný,“ brání bývalého svěřence trenér a předseda klubu z Krejčího mateřských Rosic na Brněnsku Petr Čejka.

„Ve Spartě je na něj obrovský tlak a on vždy moc chce. To se bohužel někdy odrazí do jeho zákroků, které pak zpětně hodnotíme jako zkraty. Hraje někdy až za hranou surovosti. Ti, co jej znají, se ho však zastanou.“

Krejčího nasazení a někdy až přehnaná týmová loajalita je podle něj přese všechno předností. „Byť přijede ‚mezi své‘, bude sparťanem. Jiskřička patriotismu v něm sice bude, nedá to ale na výkonu znát. Takhle by to mělo ve fotbale být – a u něj je to opravdové. I to je důvod, že se na hřišti chová až moc výrazně. Tak moc chce, až to někdy přežene. I proto je ale nyní kapitánem Sparty,“ míní Čejka.

Vůdčí roli měl Krejčí už od mládeže. „Nevím, zda to byl tehdejší kouč Pavel Šustr, nebo bývalý kondiční trenér Zbrojovky Honza Cacek, kdo prohlásil, že byť je dorostenec, tak mají v rukou budoucího kapitána reprezentace,“ vypráví Čejka. Kontroverze podle něj nebudou překážkou. „Časem těch blikanců bude méně a méně, s věkem myslím zmizí úplně a pak jej přijmou všichni,“ věští Krejčímu zářnou budoucnost.

Prozatímní temperament 23letého záložníka je však nyní tématem v předzápasové přípravě Zbrojovky. „Víme, jak na tom Ládík je s náturou. Změnil se, když odešel do Sparty. Určitě ale není přímý taktický pokyn jej provokovat,“ hlásí Dostálek. „Ale pošťouchnout ho? Někteří hráči na to víc slyší a je snazší je vyprovokovat. Vím, že tady hrál, že se bude chtít ukázat, a tak mu naši střeďáci budou hru jistě znepříjemňovat. A třeba jej i vykartují,“ naznačuje brankář Martin Berkovec.