Po Sivokovi nejmladší kapitán. Inspiraci si beru i od Dočkala, říká sparťan Krejčí

Sám se na tu otázku nejprve odpovědět zdráhal.

Když v pondělí dorazil na předsezonní tiskovou konferenci Sparty v doprovodu trenéra Briana Priskeho, sportovního ředitele Tomáše Rosického a generálního ředitele Františka Čupra, nabízelo se to: Ladislav Krejčí jako nový kapitán?

Zeptejte se někoho jiného, naznačoval, když dostal v tiskovém sále na Letné přímý dotaz. Nechtěl být první, kdo to před novináři vyhlásí. Ovšem jakmile kouč Priske přikývl, Krejčí se přece jen rozpovídal.

„Že dostanu pásku, jsem se dozvěděl během schůzky s trenérem a sportovním ředitelem. Byli u toho i někteří hráči, kteří s tím souhlasili, to pro mě bylo hodně důležité,“ pověděl.

„Má opravdu vynikající přístup,“ chválil sparťanský trenér.

Role lídra ke Krejčímu přirozeně pasuje. Vždycky byl na hřišti ten, který byl slyšet. Ten, který burcoval spoluhráče. Ten, který se pro druhé obětoval. Zároveň však v minulosti míval problémy s disciplínou, což v poslední době zlepšil.

I proto může být v třiadvaceti letech jedním z nejmladších kapitánů, které kdy Sparta měla.

„Přitom když jsem ho kupoval z druhé ligy ze Zbrojovky, lidi mi říkali, že jsem se zbláznil,“ rozesmál se Rosický. „Láďa je ovšem důkazem, že píle a láska k fotbalu vás mohou dovést opravdu daleko.“

Ještě dřív než Krejčí pásku v září 2005 dostal Tomáš Sivok, který v dvaadvaceti v kapitánské roli střídal Karla Poborského. I to byla velká událost.

„Karel je největší osobnost ligy, taková tady dlouho nebude,“ říkal tehdy dvaadvacetiletý mladík. „Ale byl jsem rád, že mi dal požehnání. Volal mi s tím, že mi drží palce, ať to zvládnu, že být kapitánem ve Spartě je obrovská čest.“

Což si dobře uvědomuje i jeho nástupce Krejčí, mimochodem brněnský patriot. Ostatně právě k Sivokovi, který se v létě do klubu vrátil jako manažer, si může zajít pro radu.

„Inspiraci ale budu čerpat také od Bořka Dočkala, kterého si vážím jak fotbalově, tak lidsky. Něco si jistě vezmu i od kapitánů z Brna. Ale do téhle pozice jsem se dostal i díky tomu, jaký su. A takový chci i zůstat,“ prohlásil Krejčí, jenž do prvních zápasů sezony nezasáhne.

Pořád laboruje se zraněním zad a během přípravného kempu v Rakousku trénoval pouze individuálně.

„Není to nic dlouhodobého, snad se vrátím co nejdřív,“ zadoufal. A vedle sedící Rosický přikývl: „Na hřišti tě potřebujeme co nejdřív, byť samozřejmě víme, že na jednom hráči tým stát nemůže.“

Sparta vstupuje do nové éry.

Na Letné se po pěti letech objevil zahraniční realizační tým a už čtvrteční duel druhého předkola Konferenční ligy proti Vikingu Stavanger napoví, jak Dán Priske se svými kolegy mužstvo za pět týdnů připravil.

„Nemůžeme čekat, že budeme hned všechny válcovat,“ připustil ředitel Čupr. „Chceme hlavně vidět posun a neustále zlepšování. Naše hra musí mít smysl, řád a systém.“

„Neradi bychom opakovat to, co se dělo za minulých trenérů: skokové zlepšení, ale krátce poté zase útlum a pokles. Chceme postupný progres a návrat na špici české ligy,“ dodal.

Mladý Krejčí k tomu má coby kapitán přispět.