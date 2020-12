Sparťan Krejčí už zná trest za ošklivý faul, nezahraje si čtyři zápasy

Krejčí fauloval v závěru středečního utkání 12. kola za stavu 2:0 pro Spartu.

Po předchozím nepříjemném a neodpískaném zákroku pardubického útočníka Michala Petráně, který fauloval sparťany Pavelku s Krejčím zezadu ve výskoku, Krejčí vstal a hnal se do dalšího souboje proti Solilovi. Když ho míjel, vystrčil pravý loket, kterým protivníka zasáhl do obličeje.

„Omlouvám se, za faul jsem byl po právu vyloučen,“ napsal Krejčí bezprostředně po utkání na sociální sítě. Solilovi, který střídal, se omluvil při odchodu ze hřiště, poté mu volal a zjišťoval jeho další zdravotní stav. Solil omluvu přijal, ze středu vyvázl bez vážnějšího zranění a je připravený o víkendu za Pardubice nastoupit.

„Nebyl v tom úmysl zranit protihráče. Každý souboj chci vyhrát a jdu do všeho naplno, ale to bylo za hranou, uvědomuju si to. Doufám, že Tomáš bude v pořádku. Je mi líto, že se to stalo,“ reagoval Krejčí.

Sparťanský středopolař sice nejdřív dostal od hlavního sudího Deneva žlutou kartu, ale na doporučení videoasistenta Lercha ji pak arbitr změnil na červenou.

Druhý den jeho zákrok řešila disciplinárka a vynesla jeden z vyšších trestů.

Podobný naposledy dostal ostravský Milan Baroš.



Na podzim 2018 nesměl hrát pět zápasů a navíc musel zaplatit pokutu 150 tisíc korun za faul na slávistu Tomáše Součka, kterého trefil ve výskoku předloktím do hlavy. Část trestu obdržel za nevhodné chování po vyloučení, bývalý reprezentant běsnil, nadával, seřval čtvrtého rozhodčího Proskeho. Navíc mu uškodily předchozí přečiny.

Nejvyšší trest v dějinách samostatné nejvyšší soutěže dostal před sedmi lety tehdejší sparťanský forvard Leonard Kweuke, který šíleným šlapákem zlomil nohu mladoboleslavskému obránci Radku Dosoudilovi. Kamerunskému střelci disciplinárka zastavila činnost na 12 zápasů.

Distanc na osm duelů potkal teplického obránce Milana Matulu, který v srpnu 2009 zasáhl loktem do hlavy plzeňského Petra Jiráčka. Ten se zkrvaveným zraněním utkání nedohrál.

Později mu stopka byla snížena na šest utkání, podobně jako dalšímu „osmizápasovému hříšníkovi“ Nikolaji Komličenkovi. Ruský kanonýr v září 2017 zlomil lícní kost plzeňskému obránci Davidu Limberskému. Zajímavé je, že v zápase nedostal ani žlutou kartu.

Sedm duelů nemohl hrát sparťan Tomáš Řepka, který v září 2007 v Teplicích vulgárně nadával rozhodčím, strkal se s pořadatelem a ještě vrazil do televizní kamery. Navíc nesměl patnáct měsíců nosit kapitánskou pásku.

Tresty na šest utkání obdrželi obránce Petr Lukáš (Teplice, 2008, úder loktem), Petr Švancara (Slovácko, 2009, úder loktem) a Václav Ondřejka (Slovácko, 2012, surový bezohledný zákrok).