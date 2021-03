Kodad na plné pecky! Štípu se, je to snové, radoval se teplický spasitel

„Jsou to moje nejlepší chvíle kariéry, užívám si je. Velkou roli hraje sebevědomí; nikdy jsem jím neoplýval, teď se cítím líp,“ svěřil se záložník, který za měsíc oslaví 23. narozeniny. Poslední čtyři zápasy včetně poháru s Brnem odkopal v základní sestavě a nastřílel tři góly!

„Získal si roli základního hráče. Je pracovitý a nepřemýšlí, jestli má běžet, podstoupit souboj, jestli investovat hodně fyzických sil. Jede na plné pecky a vrací se mu to,“ blahořečí ho kouč Radim Kučera. „O šanci se rve a ukazuje kvalitu.“



V kabině áčka sedával už coby osmnáctiletý, ale věděli o něm spíš jen zasvěcení. Putoval po hostováních. „Protože jsem nevynikal,“ umí si přiznat. „Ani v Táborsku ve 2. lize jsem skoro nic neodehrál, ve 3. lize v Litoměřicku jsem šanci dostal, nastupoval jsem tam i za béčko v kraji. Pak jsem šel do teplické rezervy.“

Kde se jeho příběh zlomil? Krčí rameny. „Sám nevím. Hlavně jsem se nevzdal. Pořád a pořád jsem trénoval a věřil jsem, že se do Teplic vrátím. Asi jsem vyzrálejší. Rozkoukával jsem se. Když jsem tu byl dřív, necítil jsem se mezi klukama v kabině tak dobře jako teď.“ Ještě před dvěma lety se mořil v krajském přeboru, teď je opora v lize. „Velký skok, je to úplně jiný fotbal, o dost rychlejší.“



Teď už to odchovanci Bíliny potíže nečiní, hýří aktivitou. Proti Bohemians srovnal v závěru hlavou. „Zase jsem byl sám.“ Těžký terén mu nevadil: „Jsem spíš atletický typ, mně to možná vyhovuje.“



V poháru sestřelil Brno, v lize proti Opavě slavil vítězný zásah, teď znovu gól. Jeho trefy mají punc důležitosti. „Vážím si toho. Je to snový začátek a ještě se štípu, jestli se mi to nezdá.“ V oblacích nelétá. „Nejsem ten typ, dokážu zůstat nohama na zemi. Budu makat dál.“ Ani se nerozmazluje, že by si za prémie kupoval odměny. „Já mám stejnou smlouvu jako v béčku,“ usmál se. „Hlavní motivací je hrát ligu a pomáhat týmu.“