Cítím se už dobře. Doufám, že brzy nastoupím do zápasu, říká útočník Almási

Trenér Pavel Hapal minulý týden připustil, že by na nějakou dobu mohl naskočit v předešlém kole v Brně (1:2). Nevyšlo to. A nezasáhl ani do středeční přípravy s Frýdkem-Místkem (1:0).

„Netrénoval jsem zatím úplně naplno, takže jsem ještě nebyl na zápas připravený,“ uvedl Almási.

Hapal to potvrdil: „Už sice s námi trénuje, ale s menšími úlevami, protože minulý týden ho znovu přibrzdily zdravotní potíže. Teď má ještě několik dnů, aby se na nějakou minutáž připravil.“ Mohl by tedy zasáhnout do utkání s Hradcem Králové, který Baník přivítá ve 21. kole první ligy v neděli od 18.00?

„Nechci nic předvídat. Uvidíme,“ podotkl Ladislav Almási. „Minule mi zdravotní stav nastoupit nedovolil, ale doufám, že to brzo vyjde. Nechci však nic slibovat, protože to muže dopadnout všelijak.“

Takže, jak se cítíte?

Dobře, ale až zápas ukáže, jak na tom jsem.

V předchozích dvou kolech Baník selhal v koncovce. Co vašim spoluhráčům chybělo, aby se střelecky prosadili?

Nehrál jsem, takže je těžké to hodnotit. Někdy vám vyjde vše, dáte pět gólů, jindy nedáte ani jeden. Takový je fotbal. Uvidíme teď v neděli.

Přesto, v čem je problém? Chybějí přesnější centry, větší agresivita?

Celkově. Když se vám nedaří, tak to nejde. Jsme mentálně dole. Vše souvisí se vším. Pomohl by nám zase jeden dobrý výsledek, abychom znovu začali vyhrávat.

Spousta fanoušků Baníku ve vás vidí spasitele.

Minulý rok na podzim jsem po zranění také nastoupil za podobné situace, kdy se Baníku nedařilo. Není to pro mě nic nového. Budu se snažit co nejdříve dostat do formy. Hlavně aby mi drželo zdraví.

Za jak dlouho se do potřebného tempa dostanete?

Řekl bych během tří čtyř zápasů. Pak už to bude zase dobré.

Nynější herní a výsledkový propad je velké zklamání. Souhlasíte?

Dobré to není, ale liga je pořád nesmírně vyrovnaná. Dvě výhry vás vykopnout do první šestky.

Takže jste optimista?

Jsem realista. (usmál se)