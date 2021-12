To jsem nezažil. Mohl jsem mít hattrick a my výhru, litoval Almási

V nastaveném čase jeho střelu k levé tyči brankář Aleš Mandous vyrazil a Baník, byť po první půli prohrával 0:2, remizoval 3:3.

„Něco takového jsem ještě nezažil. Nastoupil jsem do druhé půle a dal dva góly. Mohl jsem dát hattrick a my zvítězit... Bohužel,“ povzdechl si Ladislav Almási.

Před penaltou, kterou jste nedal, jste fauloval Tarase Kačarabu a hosté z přímého kopu vyrovnali. Nechtěl jste tu chybu, až moc napravit?

Měl jsem chladnou hlavu, věřil jsem si, že penaltu dám, ale prováhal jsem, kopl jsme ji špatně. Moje chyba. Ten předchozí faul jsem ale v hlavě neměl. Kdybych nefauloval, možná by dali gól i tak. Na ten kop jsem se soustředil.

Druhou penaltu jste poslal k levé tyči, na opačnou stranu než tu předchozí. Měl jste hned jasno?

To jsem asi měl přehodnotit, měl jsem kopat na stejnou stranu jako poprvé, ale už to nevrátím. Stalo se. Za druhý poločas jsme si zasloužili vyhrát, za to, co jsme na hřišti odvedli. Škoda.

Doma jste na podzim se Spartou, Plzní a Slavií vždy dotahovali vedení soupeře, načež jste vyrovnali. Čím to bylo, že vám vstupy do zápasu nevyšly?

S každým z těch soupeřů jsme odehráli vyrovnanou partii, ale je fakt, že první poločasy nám moc nevycházely, ve všech třech jsme prohrávali. Pokud chceme takového soupeře porazit, nemůžeme doma dostat tolik gólů, pak se to těžko otáčí. Ale kvůli covidovým opatřením nám chyběla většina fanoušků. Doufám, že se na jaře vrátí.

A nebylo to i tím, že jste nehráli hned odvážně?

Možná jsme začínali s velkým respektem. Ale to je na trenérech, aby to vyhodnotili.

Máte za sebou první půl rok v české lize. Dal jste osm gólů. Jste spokojený?

Mohlo to být lepší i horší... Člověk není nikdy spokojený, ale bylo to dobré. Dát na jaře tolik gólů jako nyní, byl bych rád.