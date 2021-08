Makám, jak nejlépe dovedu, říká ostravský útočník Almási

Rodák z Bratislavy Almási v neděli proti Pardubicím (3:1) ukázal, že nepřišel jen jako střelec, ale že také dokáže dostat spoluhráče do šance jako při prvním gólu. Po jeho akci, kdy se hnal dopředu jako buldok, skóroval Tetour.

Baník i díky Almásimu, byť on sám se zatím trefil jen jednou, nastřílel v dosavadních čtyřech kolech ligy 11 gólů. V minulé sezoně na to Ostravští potřebovali osm zápasů.

„Jedenáct branek je dost dobrá bilance, ale stále je jen začátek soutěže. Jdeme postupně. Teď máme před sebou Slavii a tam určitě chceme bodovat. Doufám, že střeleckou formu udržíme i proti slávistům,“ prohlásil Ladislav Almási.

Jak se vám zatím v Baníku líbí?

Super. Fanoušci nás hodně podporují. A je skvělé hrát před šesti tisíci diváky, obzvlášť po covidu, kdy to bylo zlé a lidé nemohli chodit na fotbal. Líbí se mi v Česku hodně. Každý den makám na sto procent a snad mi to tam bude v dalších zápasech více padat.

Je pravda, že do šancí se dostáváte, ale gól zatím máte jen jeden...

Určitě jsem gólů mohl dát více. Ale důležité je, že to jde týmu. Hodně našich hráčů střílí góly, nejen útočníci. Šance jsem měl hlavně v prvním utkání s Jabloncem. V dalších jich už tolik nebylo. Nevím, co mi chybí, ale pracuji, jak nejlépe umím, a věřím, že mi to tam bude padat v dalších zápasech. Už vím, co mohu očekávat od stoperů, a určitě jsem i zkušenější, co se týká české ligy.

Na nějaké hodnocení je brzo, ale přece jen, kdybyste měl srovnat českou ligu se slovenskou a ruskou, kde jste rovněž hrál, jak by to dopadlo?

Česká je kvalitnější než slovenská a srovnatelná s ruskou, v níž je také spousta soubojů, hraje se v ní na dlouhé balony, a kdo je získá, jde do útoku. Každopádně česká soutěž je o dost lepší než slovenská.

V útoku pod vámi hrává Nemanja Kuzmanović. Sedí vám to?

Cítíme jeden druhého. Snažím se mu připravit větší prostor, aby mohl nabíhat. A proti Pardubicím jste viděli, že i já umím nabíhat, (usmívá se) takže zatím nám to klape. Ale nechci to zakřiknout. Doufejme, že to potvrdíme i v dalších zápasech.

Souhlasíte, že Baníku start do sezony vyšel?

Všichni jsme šťastni. Jen škoda, že nemáme dvanáct bodů, protože v Jablonci jsme také mohli vyhrát... Ale nemůžeme chtít všechno. Devět bodů ze čtyř zápasů je dost dobrých. Pořád jsme však na začátku, vždyť do konce podzimní části zbývá ještě patnáct utkání. Musíme dál bodovat, abychom byli na špici, což je náš cíl.

Co si vůbec od angažmá v Baníku slibujete?

Chci se bavit jen fotbalem a do každého zápasu jdu naplno. Přišel jsem tady dávat góly, přihrávat na ně. Být úspěšný s týmem a bojovat o nejvyšší příčky, což je jasný cíl Baníku a také můj.

V neděli v 19.00 nastoupíte na hřišti pražské Slavie. Ukáže nadcházející střetnutí skutečnou sílu Baníku?

Podle jednoho zápasu nemůže člověk soudit, jak jsme na tom, ale podle jména soupeře to určitě bude zatím náš nejtěžší zápas. Slavia je jeden z nejlepších celků české ligy. Velmi se na utkání těším. Soupeře si pěkně zanalyzujeme, připravíme na něj taktiku a uvidíme, co z toho bude. Určitě tam nepojedeme odevzdat body, ale bojovat.

Co říkáte konkurenci v ostravském útoku?

Je velká, což je jen dobře, posouvá vás dopředu. Bez ní by se člověk uspokojil. Pokud není, hráč podvědomě netrénuje dostatečně naplno. Každý den, každý týden dělám maximum, abych byl v základní sestavě a pak to už je jen na trenérovi.

V září bude pokračovat kvalifikace mistrovství světa. Nepokukujete po slovenské reprezentaci?

Je to sen. Teď na Euro jsem byl náhradník. Pokud dám nějaké góly v nadcházejících dvou ligových zápasech, tak bych o nominaci mohl přemýšlet. Ale nyní se soustředím jen na klub, na Baník, abychom bojovali o nejvyšší příčky. A když přijde reprezentace, bude to bonus. Budu za to vděčný, ale nepředbíhám. Makám, jak nejlépe dovedu.