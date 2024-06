Zpátky po osmi letech. Snad v Teplicích zase najdu štěstí, věří Takács v restart

„Potřebuju se tady zase nahodit zpátky, dostat se na mapu. Znovu si užít fotbal a dělat, co mě baví, což mi hrozně moc chybělo. Věřím, že v Teplicích zase najdu fotbalové štěstí,“ přeje si brzy 28letý univerzál, jenž má od Baníku zatím svolení se skláři trénovat. Detaily jeho příchodu na Stínadla se dolaďují.

Zdraví vám dovolilo odehrát jen jedenáct zápasů za poslední tři roky, co jste měl za trable?

Začalo mi to ve Slavii, kde jsem byl na operaci s meniskem, hned za měsíc jsem musel jít na reoperaci, na druhou, tam začal ten průšvih. V Baníku jsem naskočil do celé přípravy, koleno na to ještě asi nebylo úplně připravené a vyšlo z toho, že jsme museli udělat razantní řešení, osteotomii. Laicky řečeno mi lámali holeň a rovnali nohu. Z toho vyústily dva roky rehabilitace.

To pro vás muselo být hodně těžké období.

Samozřejmě to bylo nepříjemné, ale určitě mi to taky něco dalo, asi to tak mělo být. Jsem s tím v míru, je to za mnou. Chci si z toho vzít jen pozitivní věci.

Ladislav Takács v dresu Baníku Ostrava.

Neměl jste černé myšlenky, že s fotbalem by mohl být konec?

Problesklo mi to hlavou ze začátku, když jsem věděl, do čeho jdu, jaká procenta jsou na návrat. Ale otřepal jsem se z toho a jakmile jsem mluvil po operaci s doktorem, který mě ujistil, že všechno šlo podle plánu, tak jsem se zvedl. Samozřejmě jsem měl i těžší chvíle během té rehabilitace, někdy to šlo hůř, jindy líp. Ale na konec jsem nemyslel. I když se mi někdy do toho cvičení nechtělo nebo jsem si říkal, že už je to strašně dlouhé, nakonec jsem to zvládl.

Jak se cítíte teď?

Koleno drží, vypadá to dobře. Věřím, že to je za mnou, že to bude už jen lepší.

Letní přípravu můžete už absolvovat bez úlev?

Měl bych ji z větší části odjet, budu se řídit podle pocitu. Jsem připravený na celou přípravu, doufám, že ji zvládnu.

Baník Ostrava, kterému nyní patříte, vás zatím v Teplicích nechal trénovat. Věříte, že se kluby dohodnou?

Jsem rád, že jsem tady, ještě to není uzavřené, ale doufám, že všechno klapne. Zatím to tady na mě působí skvěle, mám radost, vyskakují tady na mě vzpomínky, mám z toho dobrý pocit.

Vracíte se v úplně jiné pozici, než když jste jako mladík odcházel. Najednou je z vás hotový hráč.

To je pravda, odcházel jsem skoro jako nejmladší, přicházím zase skoro jako nejstarší, ty role se trošku vymění, tak to prostě je.

Ladislav Takács (vlevo) v dresu Slavie.

V čem jste se změnil za těch osm let, co jste působil mimo Teplice?

Prošel jste Boleslaví i pražskou Slavií. Určitě jsem nabral víc zkušeností, prožil jsem si nějaké období, úspěchy i neúspěchy. V tom bude ten největší rozdíl, že těch zkušeností je víc.

Měl jste i jiné možnosti? Nebo Teplice pro vás byly jasnou volbou?

Něco ve hře bylo, ale samozřejmě v Česku pro mě Teplice byly prioritou, chtěl jsem nejvíc sem. Bydlím v Litoměřicích, budu dojíždět z domova, celou kariéru jsem doma nebyl, takže když byla ta příležitost, tak jsem ji rád využil. A věřím, že se domluvíme a zůstanu.

Sledoval jste Teplice, jak se jim letos dařilo v lize?

Po dlouhé době měly klidnější sezonu bez starostí se záchranou, dokonce bojovaly o evropské poháry. Měly dobrou sezonu, hrály o Evropu, vím o nich, koukám na ně. Je pravda, že těch kluků tady moc nezbylo, které jsem zažil, vlastně z hráčů už tu není nikdo. Ale stále tu působí kondiční trenér Venca Polák a kustod Jirka Semerád, kluci z realizáku, s nimiž jsem byl v kontaktu.

Letos to Teplice ještě do pohárů nedotáhly, věříte, že se to povede příště?

Proč ne? Je to otevřené, budeme dělat vše, aby ta sezona byla úspěšná.

A na jaké pozici byste se teď cítil lépe? Jako stoper, či defenzivní štít?

Takové detaily jsme ještě neřešili, osobně je mi to jedno. Budu hlavně rád, když budu zdravý. A kde budu hrát, to je mi úplně jedno.