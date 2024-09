Kvalitní výkony nestačí, fotbalová Karviná doma stále ztrácí body. Přijde zvrat?

„Byly to ale dva úplně jiné zápasy a s Duklou i dva různé poločasy,“ upozornil Hyský. „V tom druhém jsme to více rozhýbali, dostali se do zajímavých pozic. Bohužel střelba nebyla, jaká by měla být.“

Přesto si kouč přeje, aby nerozhodný duel s Duklou do další části soutěže vyzněl pozitivně. „Hráli jsme kombinačně, soupeře do ničeho extra nebezpečného nepouštěli, hru jsme kontrolovali. A to jsou věci, které chceme v naší hře mít,“ upozornil Hyský.

„Za to musíme být v příštích zápasech odměněni nejen herní kvalitou, výkonem, ale i výsledkem, který je samozřejmě důležitý.“

Karvinský trenér se snaží, aby v mužstvo bylo co nejvíce u míče, aby kombinovalo. Je to oproti předchozí sezoně velká změna?

„Na jejím konci jsme se také snažili hrát, ale moc jsme si nevěřili. Přišel nový kouč a dal do toho něco více a my si začínáme věřit. Ale není to zase tak obrovská změna, každý umí pracovat s balonem, jsme fotbalisti. Jen si musíme více věřit,“ prohlásil záložník Amar Memič.

Takže problém je především v malé sebedůvěře? „To není problém jen Karviné, ale každého hráče, každý musí věřit sám sobě. Pokud mohu mluvit za sebe, loni jsem byl v lize prvním rokem, takže jsem se potřeboval rozkoukat, dostat se do toho, získat nějaké zkušenosti.“

Karvinští do nynější soutěžní přestávky vybojovali osm bodů z 21 možných. „To není málo, měli jsme těžké zápasy,“ podotkl Memič. „Ale mohli jsme mít bodů více, hlavně z domácích zápasů s Duklou, Bohemkou (1:2) i Baníkem.“

Karvinští dosavadní dvě výhry přivezli z hřišť soupeřů, kromě Teplic i z Pardubic (1:0). Leč doma ani jeden ze čtyř zápasů nevyhráli.

„To je pro mě zklamání,“ řekl Hyský. „I před Duklou byl jeden z největších bodů přípravy zaměřený na to, abychom doma už zvítězili. Dlužíme to sami sobě i našim fanouškům, kteří nás podporují. S tím nejsem spokojený.“

Kouč je přesvědčený, že zbytečně body ztratili s Libercem, Bohemians 1905 i Duklou. „S Baníkem to bylo specifické, protože jsme tady neměli úplně domácí prostředí,“ zmínil převahu ostravských příznivců ve vyprodaném hledišti.

Přestupní termín vyprší tuto neděli. „Nevím o ničem, co by se v našem kádru dělo, o čem bych věděl a dalo se to veřejně prezentovat, takže pravděpodobně už k žádným posunům nedojde. Ale uvidíme,“ uvedl Hyský.

Nechtěl by tým ještě posílit? „Jsem spokojený s kádrem, který tady je, což říkám od začátku. Je velmi dobrý, na všech postech zdvojený. Více se do hry dostávají Andrija Ražnatovič a Momčilo Raspopovič. Už brzy bude k dispozici Lukáš Endl (stoper), který nám chybí od začátku sezony. Kádr je opravdu dobře postavený.“

Trenér připustil, že pokud by se naskytl příchod nějakého fotbalisty, který by mužstvu pomohl a zkvalitnil ho, nebránil by se.

Memič se neobává, že by se Karvinští měli znovu strachovat o udržení mezi elitou. „Nemáme se čeho bát. Hrajeme dobře, můžeme se měřit s každým,“ prohlásil.

Jenže z Plzně přivezli debakl 0:5... „To byl špatný zápas od každého z nás. Je za námi a třeba jim to příště doma vrátíme,“ usmál se Memič.

Tento týden, kdy má liga pauzu, Karvinští využívají především k odpočinku. „Od příštího týdne se budeme připravovat na Spartu,“ zmínil trenér Hyský soupeře, na jehož stadionu nastoupí 14. září v 15:00. Doma se Karvinští představí 21. září od 16:00 s Jabloncem.