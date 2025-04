Tomáš Kučera (vlevo), fotbalista, rapper a nově také producent projektu Kult Liga, který se bude zabývat pohledem do zákulisí i výjimečnými příběhu jednotlivců z fotbalové ligy. První díl bude o Matěji Hybšovi z Bohemians (vpravo), který na podzim onemocněl rakovinou. | foto: LFA

Ligová fotbalová asociace (LFA), která první a druhou ligu řídí, oba projekty představila ve čtvrtek na slavnostní akci v Praze.

Kult Liga je dokumentární série zaměřená na výjimečné příběhy jednotlivců a hlubší pohled do zákulisí. Průvodcem série bude Tomáš Kučera, jenž hrával ligu za Plzeň a Teplice a ve třiatřiceti letech stále nastupuje ve třetí lize za Ústí nad Labem. Zároveň je úspěšným hudebníkem, za svou produkci s rapovou skupinou 58G získal prestižní cenu Anděl.

„O výkonech a zápasech slyšíme pořád. Já se chci zaměřit na silné příběhy a témata okolo, která často zůstávají stranou, ale přitom jsou důležitá. Ať už jde o události, které ovlivňují kariéry hráčů, nebo o dění mezi fanoušky, funkcionáři i dalšími, kteří se na světě fotbalu podílí. To všechno originálním způsobem,“ řekl Kučera.

Úvodní díl série přiblíží silný příběh Matěje Hybše, který v posledních měsících podstoupil boj s rakovinou, dokázal ji porazit a vrátil se zpět do tréninku s Bohemians Praha 1905. Diváci se kromě Matějova vyprávění dočkají i pohledu jeho nejbližších a autentické atmosféry přímo z kabiny.

„Ligový fotbal už dávno není pouze o devadesátiminutovém dění na hřišti během víkendu. Značku Chance Ligy a vztah ke klubům i hráčům je potřeba budovat i mimo stadion. Proto jsme si jako LFA připravili dva projekty, prostřednictvím kterých chceme český profesionální fotbal ukázat trochu z jiného úhlu a oslovit nejen fanoušky, ale vzbudit pozornost i mimo fotbalovou komunitu,“ uvedl obchodní a marketingový ředitel Daniel Hajný.

„První epizoda jasně ukáže směr, kterým se bude Kult Liga ubírat. I proto jsme si ke spolupráci vybrali právě Tomáše. Je to člověk s originálním pohledem na fotbal a nadhledem, který chceme využít při natáčení. Velmi si vážím, že ho projekt oslovil a rozhodl se do něj zapojit. Věřím, že tento hlubší pohled do fotbalového prostředí upoutá nejen fanoušky a pomůže bořit některé zažité stereotypy,“ doplnil Hajný.

Ukliďte si po sobě Projekt LFA pro dobrovolníky Ligová fotbalová asociace přichází pro finále Chance Ligy s novými aktivitami v oblasti ESG, do kterých se na dobrovolné bázi mohou zapojit kluby, hráči i fanoušci. Pod heslem #Fanděnímtonekončí se český profesionální fotbal zaměřuje na úklid přímo na stadionech. „Už při nedávném vzniku ESG komise jsme jako LFA slíbili, že v této oblasti výrazně rozšíříme naše aktivity. Proto první konkrétní kroky přicházejí nyní při vyvrcholení této sezony. Jde o jasný signál, že český profesionální fotbal nechce zůstat pozadu a plánuje, podobně jako nejlepší evropské soutěže, naplno využít svého výjimečného společenského postavení, aby pomáhal a inspiroval i mimo hřiště,“ řekl výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta. ESG výzva se ve finálové části sezony 2024/25 zaměřuje na dvě klíčové segmenty – úklid a dopravu na zápasy. Pro všechny zapojené subjekty, kluby, hráče i fanoušky, zůstává aktivita zcela dobrovolná. Jde o třídění odpadu do existujících košů ze strany fanoušků i klubů, úklid kabiny hostujícího týmu po zápase a úklid sektoru fanoušky při výjezdu na venkovní utkání.

Sérii Kult Liga odvysílá stanice Oneplay Sport, na které lze sledovat všechna prvoligová utkání. „Tento typ projektů jednoznačně podporujeme, otevírá fotbal mnohem širší skupině fanoušků,“ poznamenal Marek Kindernay, výkonný ředitel stanic Oneplay Sport.

Liga Taste nabídne propojení fotbalu a moderní gastronomie. Ambasadorem projektu se v nadstavbové části stane Adam Rundus. Známý kuchař, který svými originálními recepty zaujal široké publikum především na sociálních sítích.

„Fotbal a jídlo k sobě neodmyslitelně patří, a my chceme tohle spojení ještě více posílit. Hledali jsme osobnost, která má ráda fotbal, je ve své tvorbě originální a umí oslovit mladší i starší publikum. Adam pro nás byl ideální volbou. Jsme přesvědčeni, že jeho kulinářské vystoupení na vybraných zápasech bude pro fanoušky lákadlem, které si nenechají ujít, a zároveň inspirací i pro samotné kluby,“ vysvětlil Hajný.

Rundus se v rámci projektu představí s foodtruckem v ligových barvách na třech vybraných utkáních Chance Ligy, kde nabídne fanouškům ochutnávku svých speciálních receptů.

„Na ligu chodím dlouhodobě a musím říct, že úroveň občerstvení na stadionech šla výrazně nahoru. Rád bych k tomu sám přispěl, protože fotbal miluju a kvalitní jídlo může celý zážitek ze zápasu znásobit. Věřím, že to může být dokonce jeden z důvodů, proč jít na fotbal. Připravil jsem proto speciální recept, který propojuje tradiční fotbalové chutě s moderní kuchyní a nepochybuji, že to bude stát za to. Takže určitě dorazte, čekají vás skvělé zápasy a dobře se najíte,“ vzkázal Rundus.

MasterChef 2023: soutěžící Adam Rundus. Projekt Liga Taste nabídne propojení fotbalu a moderní gastronomie.

Oba projekty jsou zároveň prvními kroky dlouhodobé strategie, na kterou chce Ligová fotbalová asociace v příštích sezonách navázat a koncepty Kult Liga i Liga Taste dále rozvíjet.

„Tyto aktivity jsou jen začátkem dlouhodobého využití obou značek, které vycházejí z naší marketingové strategie. Podrobnosti zatím nechceme detailně odhalovat, ale mohu prozradit, že už v příští sezoně představíme další novinky,“ poznamenal Hajný.