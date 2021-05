Opava v sezoně využila už pátého gólmana, debutujícího Lasáka

„Trochu jsem byl ze začátku nervózní, ale pak to pominulo. Jen škoda toho výsledku,“ uvedl Lasák, před nímž v tomto ročníku ligy za Opavu chytali Vilém Fendrich, Vojtěch Šrom, Mikuláš Kubný a Tomáš Digaňa. „Jinak jsem si to užil a bylo to v klidu, až na ty moje neslavné nákopy.“ Zato několikrát mužstvo podržel.

Který jeho zákrok byl nejtěžší?



„Střela Gonzálese do mého protipohybu,“ odpověděl. „I před tím měl slušnou možnost, ale tu jsem přečetl a počítal s tím, že zkusí hráče obstřelit, takže jsem tam šel.“

Lasák se o tom, že by do konce sezony ještě dostal prvoligovou příležitost, bavil s opavským trenérem gólmanů Davidem Hamplem. „Už dříve mi říkal, že se trenéři budou snažit zbývající zápasy rozdělit mezi mne a Digiho (Digaňu),“ uvedl Lasák. „Že budu hrát proti Olomouci, jsem se dozvěděl ve čtvrtek.“

A premiéru měl o to těžší, že Opavští od 36. minuty hráli bez obránce Hrabiny, jehož sudí vyloučil po faulu na Radka Látala.

Josef Hnaníček (vlevo) z Opavy a Pavel Zifčák z Olomouce bojují o míč.

„Pro kluky bylo náročné v oslabení celou dobu se Sigmou běhat,“ podotkl Kryštof Lasák. „Přesto jsme ještě mohli aspoň vyrovnat. Ale na kdyby se nehraje.“

Lasák přiznává, že sestup prožívá o to hůře, že je odchovancem klubu. „Sice jsem tady toho zatím moc neodchytal. Něco ve druhé lize, zažil jsem pohár (Opavští ještě coby druholigoví v roce 2017 postoupili do finále českého poháru, v němž podlehli Zlínu 0:1), ale ten pád mě hodně mrzí,“ povzdechl si.