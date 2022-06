Třetí posila pro Spartu, rudý dres oblékne žádaný talent Daněk

Kryštof Daněk patří k nejtalentovanějším a nejžádanějším českým fotbalistům, v posledních měsících byl však spojován spíše se Slavií. Ale má ho Sparta.

Cena je na české poměry vysoká, podle kuloárních informací se pohybuje kolem třiceti milionů korun, k tomu má Olomouc podíl z dalšího případného prodeje.

Daněk je ročník narození 2003 jako sparťanští odchovanci Martin Vitík či Adam Karabec a o rok mladší než Adam Hložek, jenž minulý týden přestoupil do Leverkusenu. Právě jako náhrada za něj se příchod Daňka může jevit.

„Adam je jiný typ hráče než Kryštof. Silou na balonu je ale hodně podobný Kryštofovi,“ porovnával olomoucký asistent Jiří Saňák loni na podzim v podcastu Z voleje.

Daněk hrál ligu v sedmnácti, brzy se v Olomouci dostal do základní sestavy a stal se stabilním hráčem.

Hraje na velkém prostoru a ve vysoké intenzitě. Umí se dostat do koncovky, kterou má silnou, byť v pětapadesáti ligových zápasech dal zatím jen pět branek.

V uplynulém ročníku měl sice bilanci jen dva góly, dvě asistence. I proto, že Sigmě ofenziva nefungovala, ale Daněk s Chytilem byli na jaře těmi, kteří ji táhli jako jedni z mála.

„Má nesporný potenciál a také už zkušenosti. Patří k tahounům mládežnických reprezentací. Díky herní inteligenci se jedná o ofenzivního fotbalistu využitelného na vícero pozicích, což ho řadí mezi velmi úzkou a ceněnou skupinu fotbalistů. Zásadní je v mých očích jeho osobní nastavení. Velmi dobře ví, co chce, a dělá pro to absolutní maximum,“ řekl hráčův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

Ačkoliv to není ryzí sprinter, hraje přímočaře, má slušný driblink. Je sebevědomý, i když kazí, nebojí se hrát, chce míč. Silná mentalita, výborný přístup, správně nastavená hlava.

Olomoucký trenér Jílek z něj udělal křídlo, ale lépe se cítí na pozici podhrotového hráče, kde nastupuje od mládeže.

Někdy hraje až příliš individuálně, jako by takticky nezapadal do soukolí týmu. Ale pořád je mladý. Jen by potřeboval zesílit, česká liga je totiž hodně o soubojích.

„Jako trenér vidím spoustu věcí, na kterých musí zapracovat - spolupráce s ostatními hráči, vnímání prostoru, organizace hry, ještě je vlastně dorostenec,“ říkal o něm Saňák.

Sparta týden před startem přípravy výrazně splnila přestupový plán. Má nového trenéra Briana Priskeho, pravého obránce či wingbacka Jana Mejdra z Hradce Králové i reprezentačního zadáka Jaroslava Zeleného, který může hrát ve středu obrany i na levém kraji hřiště.

Tým naopak opustili útočníci Adam Hložek a Matěj Pulkrab, který po skončení smlouvy zamířil do druholigového německého Sandhausenu.