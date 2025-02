Daněk míří ze Sparty do Lince, na hostování se chce rozehrát před Eurem

Daněk přestoupil do Sparty v létě 2022 z Olomouce, jejímž je odchovancem. V podzimní části sezony 2022/23 patřil do základní sestavy, postupně v ní ale místo ztratil, byť s Letenskými oslavil zisk ligového titulu. Minulý ročník strávil na hostování v Pardubicích a pak se vrátil do Sparty.

V této sezoně zasáhl za Pražany jen do devíti kol nejvyšší soutěže a gól v nich nedal. V závěru podzimu byl zraněný. V úvodních třech soutěžních zápasech jarní části sezony si připsal pouze šest minut coby střídající hráč v utkání Ligy mistrů v Leverkusenu. V české lize má na kontě 116 startů a 15 branek.

Daněk mění dres i vzhledem k tomu, že potřebuje větší herní vytížení před červnovým evropským šampionátem do 21 let na Slovensku. Ofenzivní univerzál si vyzkouší první zahraniční angažmá. LASK v minulé sezoně skončil v rakouské lize třetí, v tomto ročníku mu patří až sedmá příčka a aktuálně by se tak těsně nedostal do nadstavbové skupiny o titul.

„Spartu se mi neopouští lehce. Bylo mi tam velmi dobře, udělali jsme spoustu úspěchů. Ale teď hledím dopředu a víc na sebe. Chci se v kariéře co nejvíce posunout. Na stole jsem měl i pár dalších variant. Ale zaujalo mě, že LASK vůbec neváhal, že zájem byl opravdu velký,“ řekl Daněk v nahrávce pro média od agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

„Cítím, že se mohu v tomhle klubu posunout a že je to správný krok. Letní Euro (jednadvacítek) je pro mě hodně důležité. Takže věřím, že tohle angažmá mi pomůže se dostat na výkonnostní úroveň, co chci, a umožní mi získávat minuty na hřišti. To pro mě bylo momentálně nejdůležitější,“ doplnil Daněk.