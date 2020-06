Sedmnáctiletý klenot poprvé v sestavě Olomouce. Zařídil dva góly

A na vítězství 3:1 se zásadně podílel, když útočníkovi Lukáši Julišovi připravil oba góly. Premiéra jako hrom! „Jsem spokojený na plné čáře,“ culil se fanoušek francouzské hvězdy Francka Ribéryho.



Ač je zkušený křídelník jeho vzorem, Daněk nastupuje pod hrotem. Na jaře si připsal jako žolík dva starty, včera se ukázal od první minuty. A když po 65 minutách střídal, užil si potlesku. „Dáňa by mohl být mým synem. Zápas zvládl skvěle,“ chválil o 23 let starší Buchta. „Je to velice kvalitní hráč. Sigma v něm má klenot, je to hráč do budoucnosti a do velkého fotbalu,“ pronesl dokonce trenér Radoslav Látal.

Ve 32. minutě Daněk šturmoval do vápna, karvinský Qose jej oběma rukama přistrčil zezadu a sudí Berka neváhal s penaltou. I když ji kouč hostů Jarábek označil za přísnou. „Podle mě byla úplně jasná,“ namítl Daněk. „Dostal jsem se před obránce, který mě ještě brnkl o nohu.“ Pokutový kop Juliš proměnil přízemní střelou do středu brány, gólman Bolek skákal k levé tyči.

V 52. minutě se Daněk blýskl průnikem v pokutovém území mezi třemi soupeři. Stříleným pasem od lajny našel před prázdnou brankou volného Juliše, jemuž stačilo k osmé trefě za Sigmu nachystat kopačku. „Chtěl jsem to dát pod sebe, pak jsem se rozhodl pro střelu. Takže to bylo něco mezi tím. Lukáš ale udělal dobrý pohyb a dorazil to.“



A početná skupinka rodinných fanoušků na hlavní tribuně povyskočila. „Měl jsem tady celou rodinu, přijel strejda i několik kamarádů.“

Od Látala před zápasem slyšel: Hlavně si to užij! „Ze začátku jsem byl trochu nervózní, protože jsem delší čas nehrál. Ale udělal jsem dva dotyky s míčem a bylo to v pohodě. Měl jsem ukázat, co umím. To jsem, myslím, splnil,“ přemítal Daněk, jenž sdílí nevšední zážitky z ligového fotbalu také se spoluhráči z mládežnické reprezentace. „Pořád si píšeme, přejeme si do zápasů hodně štěstí. Před zápasem jsem si psal s Kubou Drozdem, který nastoupil na patnáct minut za Baník. Takhle se podporujeme, je to pěkný, když jsme takhle při sobě.“

I ve zbylých dvou zápasech sezony se dá očekávat, že ho Látal postaví, neboť Sigma je zachráněná. „Teď už skoro o nic nejde, takže doufám, že ještě dostanu šanci a posbíráme co nejvíce bodů.“

Látal je z mládence nadšený: „Má to srovnané v hlavě. Je velice kvalitní do kombinace, výborná levačka, takových hráčů moc není. I ve svém věku se umí z desítky dostat do zakončení, obejít hráče – to u něj není problém – a dát gól. Chybí mu soubojovost, ale v mužském fotbale je teprve půl roku. To se do něj dostane. Ještě o něm uslyšíme.“